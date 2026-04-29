Premercado | Bolsas pendientes de conflicto en Irán, resultados empresariales y la FED: petróleo sigue subiendo

Bolsas de Asia-Pacífico
En Asia, Seúl subió el 0,75 % y alcanzó un nuevo máximo histórico, y Shanghái ganó un 0,71 %. Tokio cerró por festivo.
El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con ganancias del 1,68 % impulsado principalmente por el repunte de las inmobiliarias.
El selectivo sumó 432,06 puntos hasta los 26.111,84, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el mercado hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 1,86 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este miércoles con tono bajo, centradas en la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal (FED), así como en Irán con el crudo presionando al alza, mientras continúa la publicación de resultados del primer trimestre.
En la apertura del mercado, las bolsas de Madrid, París, Londres, Milán y Fráncfort ceden el 0,30 %, el 0,15 %, el 0,09 %, el 0,01 %, y el 0,14 %, respectivamente.
Mañana se reunirá el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra. Mientras, se ha conocido que la inflación se moderó dos décimas en abril en España, al 3,2 %, tras las rebajas fiscales a la energía.
Este miércoles también se conocerán el IPC preliminar en Alemania y los datos de confianza económica de la eurozona.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que las consecuencias del conflicto en Oriente Medio a raíz del conflicto abierto por Estados Unidos e Israel contra Irán “podrían prolongarse meses o incluso años”, e instó a los países europeos a seguir reduciendo su dependencia de energía importada.
Además, señaló que en apenas dos meses de conflicto, la factura europea de importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en más de $27.000 millones de euros sin que haya subido a la vez la cantidad de energía importada, una pérdida diaria de casi $500 millones de euros.
La presidenta de la Comisión recalcó que no hay una solución a la crisis que sirva para las muy variadas realidades energéticas de los países europeos, y se remitió a la “caja de herramientas” que Bruselas presentó la semana pasada para que cada gobierno combine las medidas como mejor le convenga, desde coordinación en las reservas de combustible hasta la protección de los consumidores y empresas.
Mercados de EE. UU. y América
En Wall Street, sus principales indicadores cerraron en rojo, afectado por el sector tecnológico tras conocerse cifras internas del negocio de OpenAI que han despertado nuevas dudas sobre una burbuja en el campo de la inteligencia artificial (IA).
Los mercados se encuentran pendientes de Irán después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, haya ordenado a sus asesores que se preparen para un bloqueo prolongado de Irán, según informa The Wall Street Journal, en un informe en el que considera otras opciones como reanudar los bombardeos o retirarse del conflicto.
Adicionalmente, ayer Trump a través de sus redes aseguró que Irán le pidió la reapertura del estrecho ante una situación de colapso.
En otra línea, justo este miércoles se conocerán los resultados de cuatro de las denominadas “Siete Magníficas” (Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta Platforms), a las que seguirán mañana las cifras de Apple.
No obstante, una de las citas relevantes del día será la reunión de la FED, que anunciará sus decisiones de tipos de interés.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Para Renta 4 Banco, “la poca credibilidad que el mercado otorga a que se reabra Ormuz y se reanude el flujo energético queda de manifiesto en un precio del petróleo que no frena su avance”.
Así las cosas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, registra una subida del 2,75 % y se encuentra el barril en US$107,24, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., sube un 3,31 % hasta los US$103,38.
El gas natural TTF también registra una subida del 1,05 % hasta los $44,05 euros, mientras que los metales preciosos presentan un comportamiento dispar, con una caída del 0,22 % el oro y la onza a US$4.595, y una subida del 0,22 % la plata hasta los US$73,39.
Finalmente, el bitcoin sube un 0,75 % hasta los US$77.035.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—