Trump advierte que está a punto de terminar el cese al fuego con Irán y reiniciar los ataques

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que ya no avanzaría con el cese al fuego en Irán, sino que podría continuar con la campaña militar.
Según el mandatario: “aeronaves de EE. UU. acaban de atacar un depósito de misiles y drones iraníes, así como un sitio de radar costero, luego de que Irán volviera a violar el acuerdo de cese al fuego”.
Por esa razón, aseguró que EE. UU. ya no estaría dispuesto a mantener acercamientos y que continuaría con las operaciones militares.
“Podría llegar un punto en que ya no seamos capaces de actuar con sensatez y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!”, manifestó el mandatario en sus redes sociales.
Pese a estas declaraciones, la situación no es concluyente. Mientras Trump aseguró que continuaría la campaña militar, funcionarios estadounidenses han indicado que ambos países habrían acordado suspender los ataques y reunirse durante la semana del 29 de junio de 2026.
Lo anterior ocurre luego de que, a mediados de junio, se anunciara un acuerdo entre ambos países para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos neurálgicos del comercio mundial, especialmente para la industria del petróleo y el gas.
Sin embargo, el Comando Central de EE. UU. afirmó que el ejército estadounidense realizó una serie de ataques contra objetivos en Irán como respuesta a uno con un dron que atribuye a ese país. Según las versiones, la supuesta ofensiva iraní habría estado dirigida contra el buque petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, según DW.
Esta guerra no solo ha dejado un importante saldo de víctimas, sino que también ha impulsado el alza de los precios de combustibles como la gasolina y el diésel en EE. UU., presionando la inflación. Por otro lado, en el estrecho de Ormuz transita entre el 20 % y el 25 % del petróleo que se comercializa en el mundo.
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