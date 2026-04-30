Inflación PCE en EE. UU. repunta a máximos de tres años y presiona a la FED

En el primer mes de la guerra con Irán, la inflación PCE de marzo, el indicador preferido por la Reserva Federal subió a 3,5 %, alcanzando su nivel más alto en tres años.
Además, el PCE subyacente avanzó a 3,2 %, su mayor registro desde noviembre de 2023, reforzando la presión sobre la FED y reduciendo el margen para recortes de tasas en el corto plazo.
Según informó el Departamento de Comercio, el índice subyacente de precios al consumo personal, que excluye alimentos y energía, aumentó un 0,3 % en el mes (ajustado estacionalmente) elevando la tasa de inflación.
Si se incluyen los componentes volátiles de la gasolina y los alimentos, se observaron lecturas más altas, con un aumento mensual del 0,7 % y una tasa anual que alcanzó el 3,5 %, también en línea con las previsiones.
El Departamento de Comercio también informó que el producto interno bruto creció a un ritmo anualizado ajustado estacionalmente del 2 % en el primer trimestre, superior al 0,5 % del cuarto trimestre de 2025, pero inferior a la estimación del 2,2 %.
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