Cumpliendo este requisito, mesada de un pensionado en Colombia puede subir hasta un 6 % en Colpensiones

Varios son los mecanismos que ofrece el sistema de jubilaciones para que la mesada de un pensionado en Colombia sea más alta, con base en el ingreso y aportes, así como el tiempo que se hizo los pagos a la seguridad social.
La norma establece que, dependiendo del régimen al que se pertenezca, los aportantes pueden tener una mayor o menor pensión.
Sin embargo, con foco en Colpensiones, la mesada de un pensionado en Colombia es mayor, más allá del nivel de aporte de los 10 años anteriores al retiro, gracias al tiempo que aportó de más.
El sistema público permite que un trabajador haga más pagos, por más tiempo, y esas semanas de más se tengan en cuenta dentro del cálculo. Para el caso de los fondos privados, el ahorro, al ser individual, dependerá del dinero que se haya depositado.
Así se calcula un mayor pago en la mesada de un pensionado en Colombia
Indica la norma que, al alcanzar las 1.300 semanas, el trabajador asegura el derecho a la pensión con una tasa de reemplazo inicial (generalmente entre el 65 % y el 80 % del IBL, dependiendo del nivel de ingresos).
Sin embargo, por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300, el porcentaje de la pensión aumenta un 1,5 %, por lo que, si se cotizan 200 semanas de más, sin superar el tope superior, el jubilado verá un aumento cercano al 6 %.
Aclarando que este incremento por semanas adicionales tiene un tope: quienes paguen más semanas deberán tener en cuenta que el porcentaje total de la mesada no puede exceder el 80 % del IBL.
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La norma local también establece, hay que recordar, que a la mesada de un pensionado en Colombia se pueden sumar los ahorros hechos por el trabajador en un fondo voluntario de pensiones.