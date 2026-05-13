Microempresarios en Antioquia: el motor económico que sigue creciendo pese a los retos que enfrenta

La microempresa en Antioquia es considerada como el motor de desarrollo económico y productivo que impulsa a la región, y hay cifras que lo demuestran.
Juan Miguel Giraldo, coordinador del Centro de la Empresa Micro (CEM), una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Cámara de Comercio Aburra Sur, Comfama, Interactuar, FGA Fondo de Garantías y la Universidad Pontificia Bolivariana, presentó los resultados de la encuesta Empresa Micro Antioquia 2025.
La muestra estuvo conformada por 3.246 microempresarios de las nueve subregiones del departamento, quienes permitieron conocer una radiografía que revela las brechas y necesidades, pero también las fortalezas y oportunidades.
Cabe resaltar que, por segmentos, el 49 % son formales y el 51 % informal, pertenecientes a cuatro grandes categorías que maneja el Centro: comercio, industria, agro y servicios.
En conversación con Valora Analitik, Giraldo resaltó la relevancia que el estudio tiene para el sector. “Estamos entregando información rigurosa y de valor para que todas estas entidades que acompañan a la empresa y al empresario micro puedan hacer un acompañamiento mucho más asertivo partiendo de datos reales de la situación puntual del empresario”.
No obstante, también se refirió a los retos. “El sector está golpeado por los aumentos del salario mínimo y por las reformas laborales, pero es resiliente y optimista, que todos los días se levanta a seguir luchando y a querer construir empresa y desarrollo a partir de las capacidades que tiene”.
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¿Qué arrojó el estudio sobre la situación de los microempresarios en el departamento?
En primer lugar, cabe resaltar que el CEM es el primer y único centro de pensamiento en Colombia orientado en generar y en transferir conocimiento e incidir en la agenda pública y privada a través del conocimiento de la empresa y del empresario micro.
Así, uno de los principales resultados que se obtiene es que, en Antioquia, la mayoría de los empresarios micro son mujeres, representando el 57 %, mientras que los hombres llegan al 43 %.
Otro dato relevante: la mayoría de los microempresarios está presentando ventas por debajo de los $3 millones mensuales, y la mayoría tienen edades superiores a los 35 años.
Aunque, las fortalezas también se hacen presentes, por ejemplo, está subiendo la generación de empleo. Sin embargo, identificaron brechas en temas de formalización, acceso digital, bancarización y acceso al crédito.
El canal de comercialización más utilizado (67 %) es el punto de venta, seguido por referidos (23 %), redes sociales (23 %), intermediarios (11 %) y página web (6 %). Mientras, la herramienta digital predilecta es el WhatsApp (82 %).
Al ser consultados por las principales dificultades sobre institucionalidad y entorno, respondieron que de tipo:
- Ubicación: inseguridad (23 %)
- Normativas: impuestos (45 %)
- Comerciales: alta competencia (51 %)
- Operativas: incrementar la productividad (48 %)
- Financieras: falta de capital de trabajo (44 %).
En ese contexto, el CEM comparte algunas recomendaciones para un sector que, en Antioquia, representa más del 90 % del tejido empresarial en los diferentes subsectores y, con un valor agregado: la heterogeneidad.
Estas son: implementación de rutas y acompañamientos diferenciadas, intervenciones alineadas con las necesidades de cada sector, acompañamiento para el acceso a mercados nacionales e internacionales, fomento para la adopción de herramientas digitales básicas, desarrollo de programas de formación y capacitación, promoción de formalización empresarial, facilitación al acceso al crédito, entre otras.