Cambia trámite para sacar vehículos de los patios en Bogotá: Alcaldía dará beneficios a conductores

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá puso en funcionamiento un nuevo sistema digital para facilitar el proceso de salida de vehículos inmovilizados en patios.
La iniciativa hace parte de la estrategia de modernización de servicios que adelanta la administración distrital, con el propósito de agilizar uno de los trámites más solicitados por los conductores en la capital. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2026 más de 25.000 personas han realizado el proceso de retiro de vehículos de patios en Bogotá, lo que evidencia la alta demanda de este servicio.
El nuevo modelo funciona completamente en línea y utiliza herramientas tecnológicas para validar la identidad de los usuarios y garantizar la seguridad del procedimiento. Entre los mecanismos implementados se encuentra el reconocimiento facial biométrico, además de la verificación automática de datos mediante plataformas oficiales como el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
¿Cómo sacar un vehículo de los patios de manera virtual?
Los ciudadanos interesados en recuperar su vehículo deberán iniciar el trámite mediante un agendamiento virtual. Para ello, podrán comunicarse a la línea telefónica (601) 3649400 y seleccionar la opción 2, o ingresar al portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad para acceder al sistema de asignación de citas.
Una vez registrada la solicitud, el usuario recibirá en su correo electrónico la fecha y hora de atención, así como el enlace correspondiente para conectarse a la videollamada. Antes de la cita, el sistema solicitará realizar la validación facial biométrica como parte del proceso de autenticación.
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Durante la atención virtual, un funcionario de la entidad revisará los documentos requeridos y verificará el cumplimiento de las condiciones necesarias para autorizar la entrega del vehículo. La evaluación se realizará de manera individual, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.
Posteriormente, el conductor deberá efectuar el pago de los servicios de patios y grúa mediante la plataforma electrónica PSE, siguiendo las indicaciones suministradas durante la atención virtual. Una vez confirmado el pago, el ciudadano únicamente tendrá que dirigirse al patio donde permanece inmovilizado el automotor para finalizar el retiro.