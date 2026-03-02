Sistema de recaudo en transporte público en Bogotá tendrá importante cambio: Acceso sería más sencillo

La Secretaría Distrital de Movilidad puso en marcha el proceso que dará inicio a la modernización tecnológica del sistema de transporte público en la capital del país. La entidad confirmó que avanza en la licitación para el diseño e implementación del Sistema Interoperable de Recaudo, un proyecto orientado a integrar los mecanismos de pago y fortalecer la gestión operativa del servicio.
Como parte de la etapa precontractual, la Secretaría estructuró y publicó el pliego de condiciones, los estudios previos y los soportes técnicos y jurídicos que sustentan la iniciativa. Estos documentos establecen las reglas del proceso, los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación que deberán cumplir los interesados en participar. La información se encuentra disponible para consulta pública en la plataforma SECOP II, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad que rigen la contratación estatal.
De acuerdo con la entidad, el procedimiento está diseñado para garantizar la pluralidad de oferentes y la aplicación de criterios de selección objetiva, libre concurrencia y responsabilidad.
La recepción de observaciones y comentarios permanecerá habilitada hasta el 31 de marzo de 2026, plazo durante el cual potenciales proponentes, actores del sector y ciudadanos podrán formular inquietudes o recomendaciones frente a los términos publicados.
Los estudios previos incluyen un diagnóstico que sustenta la necesidad del proyecto, así como un análisis de viabilidad técnica y financiera. En estos documentos se detalla el alcance del contrato, los riesgos identificados y la propuesta de modelo de operación para el nuevo esquema de recaudo. También se describen las condiciones para la administración de la información y los mecanismos de supervisión e interventoría.
¿Cómo será el cambio a la integración tecnológica para el transporte público en Bogotá?
El Sistema Interoperable de Recaudo busca articular los distintos medios de pago que actualmente operan en el transporte público de Bogotá. La meta es que los usuarios puedan utilizar tarjetas, aplicaciones móviles u otras soluciones tecnológicas bajo un esquema integrado que facilite el acceso al servicio y reduzca barreras en la experiencia de viaje.
El modelo propuesto contempla una arquitectura abierta, interoperable y escalable. Esto implica que el sistema permitirá la conexión de múltiples operadores y tecnologías, así como la incorporación de futuras actualizaciones sin depender de plataformas cerradas. La sostenibilidad tecnológica constituye uno de los ejes centrales del proyecto, con el propósito de evitar procesos de obsolescencia temprana y garantizar la evolución del sistema en el mediano y largo plazo.