Poderoso grupo chino operará el Regiotram de Occidente; se confirma fecha de entrega de primer tramo

El Regiotram de Occidente se consolida como uno de los proyectos de infraestructura de transporte más relevantes para Bogotá y Cundinamarca. Esta iniciativa busca transformar la movilidad en la Sabana de Occidente mediante una conexión ferroviaria que integrará a la capital del país con los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza.
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El sistema tendrá una extensión de 39,6 kilómetros y contará con 17 estaciones distribuidas a lo largo del corredor férreo, con el propósito de ofrecer una alternativa de transporte eficiente para miles de ciudadanos que diariamente se desplazan entre estos territorios.
En este contexto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó a través de su cuenta en X la firma de un convenio de operación para el megaproyecto del Regiotram de Occidente con la empresa Guangzhou Metro Group (GMG), una de las compañías con mayor experiencia en la gestión de sistemas ferroviarios urbanos en China.
Según explicó el mandatario, el Metro de Guangzhou es uno de los sistemas de transporte masivo con mayor demanda en el mundo. Actualmente administra y opera 780 kilómetros distribuidos en 19 líneas de metro, controla una flota de 620 trenes y 398 estaciones durante las horas pico, y moviliza cerca de 10 millones de pasajeros al día. Además, dispone de infraestructura tecnológica especializada, centros de control, redes eléctricas dedicadas y más de 32.000 trabajadores.
«El Metro de Guangzhou es hoy la red de metro más importante de China. Y este mismo operador será el encargado del Regiotram de Occidente, un sello de garantía para nuestro futuro regional», destacó Rey.
Regiotram de Occidente adelantará operaciones
Durante su visita, el gobernador también se refirió al cronograma previsto para la ejecución del proyecto. De acuerdo con lo anunciado, la primera fase del Regiotram de Occidente, correspondiente al tramo de 26 kilómetros entre Facatativá y Fontibón, estaría finalizada durante el segundo semestre de 2027.
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Asimismo, indicó que, como parte de los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo, 22 trenes serán enviados a Cundinamarca durante el primer semestre de 2027 con el fin de realizar las pruebas técnicas y operativas necesarias antes de la entrada en funcionamiento del sistema.
Otro de los anuncios realizados por Rey está relacionado con el fortalecimiento del equipo humano encargado de las obras. El número de trabajadores vinculados al proyecto aumentará progresivamente, pasando de cerca de 1.000 empleados a aproximadamente 4.000, con el objetivo de acelerar la ejecución de las intervenciones y cumplir con los tiempos establecidos para la puesta en marcha del Regiotram.