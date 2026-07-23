Luis Felipe Henao, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, es el nuevo presidente del organismo, luego de las renuncias de Ángela María Robledo -quien ocupaba ese cargo- y Tatiana Roa.
Henao asumirá la presidencia del organismo a partir del 1 de agosto de 2026, según confirmó Valora Analitik.
Esto se suma a otros cambios en la dirección de la estatal energética, que incluyen la salida oficial de Ricardo Roa de la presidencia a partir del 30 de julio, con lo cual Juan Carlos Hurtado seguirá como presidente encargado.
Fuentes también le confirmaron a este medio que Byron Triana, vicepresidente de Energías para la Transición, y Victoria Sepúlveda, una de las personas más cercanas a Ricardo Roa, serán otros ejecutivos que saldrán de la compañía.
También se confirmó que Ecopetrol deberá convocar una asamblea e iniciar un proceso interno, con el apoyo de una firma de ‘headhunters’, para seleccionar al nuevo presidente de la compañía.
Aunque no hay información oficial sobre quién asumirá el cargo, los nombres que más suenan son los de Joaquín Gutiérrez y Felipe Bayón; este último presidió Ecopetrol hasta 2023.
Pese a que la Junta tiene actualmente tres vacantes, el organismo ya está en capacidad de iniciar el proceso de selección. No obstante, el Ministerio de Hacienda deberá definir los lineamientos para la búsqueda del sucesor de Ricardo Roa, en su calidad de representante del accionista mayoritario de la petrolera: el Estado colombiano.
Todo este proceso se llevará a cabo bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, a partir del 7 de agosto. Ambos han señalado que los cambios en la cúpula de Ecopetrol harán parte de los primeros decretos que firmarán, los cuales incluirán la convocatoria de una Asamblea General de Accionistas.
Lo anterior también tiene como finalidad llenar las tres vacantes que actualmente existen en la Junta y realizar los cambios que el nuevo gobierno considere necesarios al interior del máximo órgano de dirección de la compañía.
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