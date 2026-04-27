Movilidad en Bogotá tendrá nuevo cambio que beneficiará a los conductores de la ciudad

La movilidad en Bogotá entra en una nueva etapa con la entrada en operación del Centro Estratégico de Movilidad (CEM), una plataforma tecnológica diseñada para optimizar la gestión del tránsito y la atención de incidentes en la red vial. La iniciativa, impulsada por la administración distrital, busca mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias y ofrecer información más precisa a los ciudadanos y a las autoridades encargadas del control del tráfico.
De acuerdo con el Distrito, el sistema integra datos provenientes de más de 10.000 cámaras de seguridad, así como de la Línea 123 y de entidades clave en la atención de emergencias, entre ellas el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. A estas fuentes se suman herramientas tecnológicas de uso masivo como Google Maps, lo que permite consolidar una visión más completa y actualizada del estado de las vías en tiempo real.
¿Cómo será la incorporación de nuevas tecnologías para que haya decisiones más precisas?
El nuevo CEM incorpora variables asociadas al comportamiento de los actores viales y a las condiciones del entorno. Esta capacidad analítica facilita la detección oportuna de congestiones, siniestros viales, cierres y otros eventos que afectan la circulación en los principales corredores de la ciudad. Con esta información, las autoridades pueden tomar decisiones basadas en evidencia y actuar con mayor rapidez frente a situaciones que alteren la movilidad.
A este componente se suma el uso de herramientas de analítica avanzada como SUANET, desarrollada por la Secretaría Distrital de Movilidad. Este sistema integra múltiples fuentes de información verificadas, procesa los datos y los clasifica según su nivel de impacto. De esta manera, se priorizan los incidentes y se asignan de forma inmediata los recursos necesarios para su atención en campo.
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Uno de los principales aportes del CEM es el fortalecimiento de la articulación entre las entidades distritales y los organismos de emergencia. Este modelo de coordinación permite gestionar cada incidente desde su detección hasta la normalización de las condiciones en la vía, bajo un enfoque integral. La interoperabilidad de los sistemas facilita la activación ágil de protocolos, evita la duplicidad de acciones y optimiza el uso de los recursos disponibles.
Como resultado, se espera una reducción en los tiempos de respuesta y una disminución del impacto de los incidentes sobre la movilidad urbana. Además, el CEM cuenta con infraestructura tecnológica de alta capacidad, sistemas interoperables y herramientas avanzadas de procesamiento de datos, alineadas con estándares nacionales.