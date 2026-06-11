Suzuki lanza nuevo carro eléctrico: Se carga en casa, alta seguridad y autonomía supera los 400 km

El mercado de los vehículos eléctricos en Colombia continúa consolidándose como uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de la industria automotriz. Cada vez son más las marcas que incorporan nuevas alternativas de movilidad con el objetivo de responder a las necesidades de los usuarios y aportar a la transición hacia tecnologías con menores emisiones.
En este contexto, Suzuki anunció la llegada al país de la nueva e -Vitara, una apuesta con la que la compañía japonesa busca fortalecer su presencia en el mercado de los vehículos eléctricos. El modelo incorpora un motor de 170 caballos de fuerza y fue concebido para ofrecer un equilibrio entre desempeño, seguridad y eficiencia energética.
Durante la presentación del vehículo, Juan Diego Umaña, gerente técnico de Suzuki en Colombia, explicó a Valora Analitik las características técnicas con las que llegará esta referencia al país.
Según el directivo, la versión inicialmente disponible en el mercado colombiano será la LX con tracción 4×2. Estará equipada con un motor eléctrico de 120 kW, equivalente a 170 caballos de fuerza, y contará con una batería de 61 kWh.
«El vehículo que traemos a Colombia corresponde a la versión LX, inicialmente con tracción 4×2 y un motor eléctrico de 170 caballos de fuerza, es decir, 120 kW», señaló Umaña.
Tecnología, autonomía y seguridad: las principales apuestas de la e-Vitara
Uno de los aspectos más relevantes del modelo es su autonomía. De acuerdo con la homologación bajo el ciclo WLTP, la e Vitara puede recorrer hasta 426 kilómetros con una sola carga, aunque esta cifra puede variar dependiendo de factores como el estilo de conducción, la topografía, el tráfico y el uso de accesorios eléctricos.
«La autonomía homologada WLTP es de 426 kilómetros. Sin embargo, como ocurre con los vehículos de combustión, el consumo real depende de las condiciones de uso, el tipo de recorrido y los hábitos de conducción», explicó el gerente técnico.
En materia de carga, el vehículo incorpora un sistema compatible con corriente alterna y corriente directa, lo que permite realizar procesos de carga convencional o carga rápida, dependiendo de la infraestructura disponible.
En cuanto a seguridad, Suzuki destacó que la e Vitara contará con siete airbags y múltiples asistencias avanzadas a la conducción, además de dos sistemas específicos para vehículos eléctricos.
Uno de ellos es el sistema de prevención de multicolisión, que actúa después de un impacto inicial. El mecanismo utiliza la información proveniente de los sensores y de los sistemas asociados a los airbags y pretensores de los cinturones para frenar automáticamente el vehículo y reducir el riesgo de nuevos choques.
«Una vez detecta el impacto, el sistema frena el vehículo para evitar una multicolisión», indicó Umaña.
El segundo desarrollo está relacionado con el comportamiento dinámico del vehículo. Debido al peso adicional que suelen tener los automóviles eléctricos por la presencia de las baterías, la e Vitara incorpora una asistencia diseñada para mejorar la estabilidad en curvas.
De acuerdo con el representante de la marca, el vehículo tiene un peso aproximado de 1.700 kilogramos, por lo que el sistema ajusta la distribución de frenado en cada rueda según la velocidad y el ángulo de giro del volante. A diferencia del control electrónico de estabilidad, esta tecnología interviene de manera preventiva y natural durante la conducción.
¿Cómo se puede cargar la nueva Suzuki e vitara?
Respecto a la infraestructura de carga en Colombia, Umaña reconoció que el país avanza gradualmente en el proceso de electrificación, especialmente en las principales ciudades, donde la oferta de cargadores públicos ha aumentado en los últimos años.
Sin embargo, recomendó que quienes deseen instalar un cargador residencial acudan a empresas certificadas y cumplan con la reglamentación técnica vigente. Sin embargo, también destacó que este se puede cargar en los lugares de residencia para evitarse largas filas en los puntos habilitados.
«Antes de realizar la instalación de un cargador es importante consultar la normativa colombiana y contratar empresas certificadas, que realicen los cálculos correspondientes y utilicen materiales aprobados para evitar inconvenientes derivados de una sobrecarga eléctrica», afirmó.
Finalmente, el directivo se refirió a la vida útil de la batería. La e Vitara utiliza una batería LFP (fosfato de hierro y litio) de 61 kWh, una tecnología reconocida por su durabilidad y estabilidad térmica.
Según las estimaciones de la compañía, este componente puede alcanzar hasta 12 años de funcionamiento en condiciones normales de uso. Además, Suzuki ofrecerá una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros. El precio del vehículo es de $124.990.000 y ofrece diversos planes de financiación para quienes estén interesados.