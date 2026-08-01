Industria de motocicletas creció en julio de 2026: Bajaj la marca favorita de los colombianos

Las motocicletas siguen siendo un medio de transporte favorito entre los colombianos, de acuerdo con el nuevo informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, en julio de 2026 se registraron 131.936 unidades nuevas en Colombia.
Lo anterior representa un incremento del 17,59 % con respecto al mismo periodo de 2025, lo que reafirma el dinamismo que ha tenido la industria durante el 2026.
Frente a junio de 2026, la variación fue de 22,83 %, lo que representa 24.524 unidades nuevas en el territorio colombiano, siendo el mayor registro el mayor registro mensual de la serie, en un mes donde los hogares en Colombia tienen mayor capacidad de gasto.
Con respecto a lo corrido del año, se han registrado un total de 787.182 motocicletas nuevas, un crecimiento acumulado de 30,69 % con respecto al mismo periodo del 2025, cuando el registro total fue 602.306 unidades, lo que representa 184.876 unidades adicionales en este 2026.
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca fueron los departamentos que lideraron el número de registros de motocicletas nuevas durante junio.
En cuanto a ciudades, Sabaneta, Funza y El Cerrito encabezaron el ranking de registros, siendo municipios donde se resalta el uso e importancia del automotor de dos ruedas.
En cuanto a marcas BAJAJ, Suzuki y Honda fueron las que más registraron reportaron en julio de 2026, con una participación en la industria de 16,60 %, 16,11 % y 15,78 %, respectivamente.
En el segmento de cilindraje la tendencia de compra de motocicletas, se oriento en 101CC y 125CC con una participación del 47 %, seguido por 151CC y 200 CC (28, 26 %).
El modelo más elegido por los colombianos es la AKT 125 NKD, seguido de la Honda XR190L y la BAJAJ CT 100, con un total de 9.045, 5.101, 4.649 de unidades registradas respectivamente.
Con el incremento notable registrado en julio de 2026, la industria de motocicletas confirma un año positivo para el sector, siendo un medio de transporte de fácil acceso para los hogares colombianos.
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