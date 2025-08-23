Suzuki rompe el mercado con nueva moto: Potente, moderna y de alto cilindraje a un precio competitivo

El mercado de motocicletas de media cilindrada continúa expandiéndose con la llegada de la Suzuki GSX-8TT, una propuesta que busca atraer tanto a quienes valoran la estética retro como a los usuarios interesados en tecnologías de última generación. Con este modelo, la firma japonesa refuerza su estrategia en un segmento cada vez más competitivo, donde el equilibrio entre diseño, rendimiento y equipamiento resulta decisivo.
La GSX-8TT hereda el motor bicilíndrico en paralelo de 776 cc con doble árbol de levas en cabeza (DOHC), una configuración que ya emplean las GSX-8S y GSX-8R. De acuerdo con la información oficial, este propulsor entrega alrededor de 82 caballos de potencia, cifra que le permite responder de manera ágil en distintas condiciones de uso.
En el apartado tecnológico, la motocicleta está equipada con el paquete electrónico denominado Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), una plataforma que concentra diversas asistencias al piloto.
¿Cuáles son las funciones principales de la Suzuki GSX-8TT?
Entre sus principales funciones se incluyen los modos de conducción SDMS, que permiten adaptar la respuesta del motor a diferentes escenarios, y el control de tracción ajustable STCS. También incorpora acelerador electrónico, sistema de arranque rápido y asistencia en bajas revoluciones (Low RPM Assist), características diseñadas para optimizar la experiencia de conducción tanto en entornos urbanos como en carretera abierta.
El diseño del chasis combina un bastidor tubular de acero con un basculante de aluminio, logrando un balance entre rigidez y ligereza. En la parte delantera, la suspensión corre a cargo de una horquilla invertida KYB, mientras que en el eje trasero se integra un amortiguador ajustable que ofrece mayor versatilidad en distintos terrenos.
A este conjunto se suma un depósito de combustible con capacidad de 16,5 litros y llantas de aleación montadas con neumáticos Dunlop Sportmax Roadsport 2, concebidos para un uso deportivo y con buen agarre en diferentes superficies.
En el aspecto económico, la Suzuki GSX-8TT se comercializa en Europa por un precio aproximado de 11.760 euros, esta cifra equivale a cerca de 55 millones de pesos, lo que la ubica como una alternativa relativamente accesible dentro de su categoría.