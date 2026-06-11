Ni la inflación los frena: hogares de bajos ingresos gastan más en productos premium

Los colombianos siguen sintiendo el impacto de la inflación en sus finanzas personales, pero un reciente análisis sobre hábitos de consumo revela una tendencia que desafía la lógica tradicional del mercado: incluso los hogares de menores ingresos están aumentando sus compras de productos premium.
Lea también: Trabajadores que superen estos ingresos deberán cumplir nuevas obligaciones con la DIAN
El hallazgo aparece en el más reciente informe Consumer Insights Q1 2026 de Worldpanel by Numerator, que analizó el comportamiento de los consumidores durante el primer trimestre del año.
Aunque el costo de vida continúa presionando el presupuesto familiar y la inflación podría cerrar 2026 en 6,3 %, los hogares no están abandonando el consumo. Por el contrario, están reorganizando sus prioridades y decidiendo con mayor cuidado dónde vale la pena gastar más.
Los datos muestran que la canasta de consumo masivo creció 4,6 % en valor y más de 2,5 % en volumen durante los primeros tres meses del año, mientras que el desembolso por acto de compra aumentó 1,9 %.
Detrás de estas cifras aparece un fenómeno que llama especialmente la atención de los analistas: los productos asociados a bienestar, salud, autocuidado y experiencias de mayor valor agregado están ganando espacio incluso entre consumidores que históricamente han tenido presupuestos más limitados.
“Estamos viendo un consumidor que prioriza bienestar, autocuidado y productos que le generen valor percibido, incluso en medio de presiones económicas que todavía afectan su capacidad adquisitiva”, explicó Julián Pardo, Associate Manager de Worldpanel by Numerator.
Los hogares reorganizan el gasto por la inflación
El estudio encontró que cerca del 49 % de los hogares colombianos tiene al menos un integrante que depende del salario mínimo, una situación especialmente común en los estratos 1 y 2 y en las familias numerosas.
Sin embargo, lejos de reducir drásticamente sus compras, los consumidores están cambiando la manera en que administran su dinero.
Según el análisis, la frecuencia de compra creció 1,2 % durante el primer trimestre, aunque las unidades adquiridas en cada visita disminuyeron. En otras palabras, los colombianos están realizando compras más frecuentes, pero con carritos más pequeños y decisiones mucho más calculadas.
“Lo interesante es que, pese a las restricciones, el shopper no está dejando de consumir, sino reorganizando sus prioridades y buscando maximizar el valor de cada compra”, señaló Pardo.
Un ejemplo cotidiano ayuda a entender el fenómeno. Una familia puede decidir reducir gastos en productos menos prioritarios o comprar presentaciones más pequeñas en algunas categorías para destinar parte de su presupuesto a artículos que percibe como una mejora en su calidad de vida, como productos de cuidado personal, bienestar o salud.
El dato más llamativo del informe es que los hogares de niveles socioeconómicos bajos incrementaron su gasto en marcas premium un 8 % frente al primer trimestre de 2025.
Tradicionalmente, este tipo de productos suele asociarse con consumidores de mayores ingresos. Sin embargo, Worldpanel identifica que cada vez más hogares están priorizando categorías donde consideran que vale la pena pagar un poco más.
La categoría de belleza registra un crecimiento de 18 %, mientras que el segmento de autocuidado y bienestar —que incluye medicamentos de venta libre (OTC), bebidas funcionales, alternativas lácteas y alimentos saludables— crece 15 %.
“Más allá de buscar ahorro, el consumidor está tomando decisiones mucho más conscientes sobre dónde vale la pena invertir su dinero. Hoy vemos hogares que priorizan categorías asociadas a bienestar físico, salud y experiencias de consumo que les generen valor”, afirmó Pardo.
El salario mínimo sigue marcando el consumo
El informe también concluye que el aumento del salario mínimo continúa teniendo efectos importantes sobre las decisiones de compra de los colombianos.
Puede interesarle leer: Los gastos que más están recortando los colombianos para que el dinero les alcance hasta fin de mes
Aunque representa un alivio para millones de trabajadores, también genera presiones indirectas sobre los precios y el costo de vida, especialmente en los hogares de menores ingresos.
Aun así, los consumidores han demostrado una capacidad de adaptación que sorprende a la industria. “Estamos viendo hogares que fragmentan su gasto, priorizan ocasiones específicas de consumo y buscan mantener su calidad de vida sin desbalancear el presupuesto”, explicó Pardo.