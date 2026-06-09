Los colombianos están modificando sus hábitos de consumo para enfrentar un escenario marcado por la presión financiera, el aumento de los gastos básicos y la incertidumbre económica. La consecuencia ya es visible en el día a día: miles de hogares están dejando de gastar en actividades y productos que hasta hace poco hacían parte de su rutina para priorizar únicamente lo esencial.
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Así lo evidencia la más reciente edición del estudio Consumer Pulse 2026 de Bain & Company, que encuestó a más de 8.000 consumidores en América Latina y encontró que Colombia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión financiera de los últimos años.
El informe revela que el 72 % de los colombianos afirma vivir con niveles de estrés altos o extremos, una cifra que refleja el deterioro en la percepción económica de los hogares y que está teniendo efectos directos sobre la manera en que administran su presupuesto.
Detrás de esa presión aparecen tres factores principales. Las cuestiones financieras son la mayor fuente de estrés para los consumidores sudamericanos, mencionadas por el 59 % de los encuestados. Le siguen la salud y el bienestar, con 49 %, y el trabajo, con 39 %.
Según Catalina Fajardo, socia de Bain & Company y líder de la firma en Colombia, la combinación entre costo de vida, tasas de interés elevadas, incertidumbre económica e informalidad laboral está llevando a las familias a replantear permanentemente qué compras pueden mantener y cuáles deben sacrificar.
“Los consumidores colombianos están priorizando gastos esenciales, buscando beneficios inmediatos y reevaluando constantemente qué vale la pena comprar”, explicó la ejecutiva.
Los gastos que primero están eliminando los hogares
La investigación identificó cuáles son las categorías donde los consumidores están reduciendo más sus desembolsos para liberar recursos y llegar a fin de mes.
En primer lugar aparecen las bebidas alcohólicas. El 46 % de los consumidores que compra esta categoría aseguró haber reducido sus gastos en este rubro durante los últimos meses.
El segundo ajuste más fuerte ocurre en los restaurantes y las comidas fuera del hogar. El 45 % reportó haber disminuido este tipo de consumo, una señal de que las familias están trasladando una mayor proporción de sus gastos hacia la alimentación en casa.
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En tercer lugar se ubican los domicilios y aplicaciones de entrega de comida. El 43 % de los encuestados aseguró haber reducido el gasto en este servicio, uno de los hábitos que más creció durante y después de la pandemia.
La lista continúa con categorías que históricamente suelen verse afectadas cuando el presupuesto familiar se estrecha:
- Restaurantes y comidas fuera de casa.
- Aplicaciones de domicilios.
- Productos de moda y vestuario.
- Vacaciones y viajes.
- Gimnasios.
- Entretenimiento fuera del hogar.
En términos prácticos, el estudio muestra que una familia que antes salía varias veces al mes a restaurantes, pedía domicilios con frecuencia o destinaba recursos a ocio y entretenimiento ahora está concentrando una mayor parte de sus ingresos en cubrir mercado, vivienda, educación y salud.
¿Qué gastos sí están creciendo en los hogares colombianos?
Mientras algunos consumos retroceden, otros ganan prioridad. La encuesta encontró que los consumidores muestran una mayor intención de destinar recursos a supermercados, vivienda, educación y salud, categorías consideradas esenciales en el actual contexto económico.
Los datos muestran que el 31 % tiene intención de aumentar sus gastos en supermercados, el 30 % en vivienda, el 27 % en educación y el 25 % en salud.
Esta tendencia coincide con otro hallazgo relevante del estudio: Colombia lidera en la región la importancia que los ciudadanos otorgan a la salud. El 52 % de los colombianos considera que este aspecto es una prioridad en su vida cotidiana, por encima de Chile, Argentina e incluso de mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa.
Bain & Company bautizó al perfil actual como el “consumidor inmediatista”, una persona que busca resultados tangibles y beneficios inmediatos antes de tomar decisiones de compra.
El fenómeno se explica por la presión económica que enfrentan los hogares. El estudio encontró que cerca del 30 % de los consumidores de menores ingresos teme no poder pagar alguna cuenta durante los próximos tres meses y que el crédito se utiliza cada vez más para cubrir emergencias, servicios públicos y necesidades básicas.
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Además, el porcentaje de personas que logra ahorrar viene disminuyendo. Solo una minoría afirma poder guardar dinero sin sacrificar consumo, mientras que una parte importante reconoce que apenas alcanza para cubrir bienes y servicios esenciales.