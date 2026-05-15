SPEC LNG emitió un comunicado en respuesta a la multa interpuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios asociada a sus reportes financieros. El ente de control resolvió una investigación administrativa que resultó en una sanción contra la regasificadora cercana a los $427 millones.
Al respecto, la compañía señaló que ha aplicado de manera estricta la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la SuperServicios. Además de presentar su información financiera “de forma completa y fidedigna” a través del Sistema Único de Información (SUI).
“La actuación administrativa que dio origen a la Resolución se originó en una diferencia de criterio técnico-regulatorio sobre la clasificación de algunos ingresos, que a juicio de SPEC LNG corresponden a actividades no reguladas”, añadió la compañía.
De la misma manera, la regasificadora aseguró que acudirá a las instancias administrativas y judiciales para atender esta situación.
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¿Por qué se aplicó la multa?
La SuperServicios señaló a SPEC LNG de reportar de manera inadecuada sus datos financieros y operativos ante el SUI.
“Tras un proceso de investigación, la entidad determinó que SPEC LNG incurrió en un incumplimiento regulatorio al reportar al SUI información financiera, correspondiente a la vigencia 2022, carente de veracidad, calidad y confiabilidad, al clasificar ingresos por valor de $2.601 millones, derivados de la ‘disponibilidad de la terminal’ como una actividad «no vigilada», informó.
En ese contexto, la Superintendencia concluyó que los recursos están vinculados a la actividad de regasificación y, por lo tanto, debieron reportarse como una actividad vigilada.
Dicho comportamiento estaría comprometiendo la capacidad de la autoridad para realizar análisis regulatorios y garantizar la transparencia en el sector de servicios públicos domiciliarios, por lo que se determinó imponer una multa por $427.050.000.
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