Alcalde de Medellín denuncia nuevos retrasos del gobierno Petro en giros para el Metro de la 80

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció retrasos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro en los desembolsos para la construcción del Metro de la 80, uno de los principales megaproyectos de movilidad de la capital antioqueña.
Según explicó el mandatario local, el esquema de financiación de la obra funciona bajo el mecanismo de vigencias futuras, en el que la Nación aporta el 70 % de los recursos y el Distrito de Medellín el 30 % restante.
De acuerdo con Gutiérrez, para 2025 el Gobierno Nacional debía transferir cerca de $497.000 millones al proyecto. Sin embargo, aseguró que hasta ahora solo han sido desembolsados alrededor de $80.000 millones, dejando pendientes más de $410.000 millones.
La situación para 2026, advirtió el alcalde, también es incierta. Según cifras entregadas por el Distrito, todavía no se han recibido más de $512.000 millones correspondientes a futuras obligaciones de la Nación.
Pese al retraso en los giros, la administración distrital sostuvo que la obra ha logrado mantener su ritmo gracias al uso de recursos privados y líneas de crédito, permitiendo alcanzar un avance del 41 % en el cronograma general.
“El incumplimiento de los giros podría retrasar la ejecución del proyecto y generar consecuencias jurídicas para quienes omitan sus responsabilidades”, advirtió la Alcaldía.
La apuesta de Fico para terminar su mandato
El alcalde señaló que espera dejar la obra entre un 70 % y 75 % de avance al finalizar su administración.
El Metro de la 80 tendrá una longitud de 13,25 kilómetros y contará con un trazado circunvalar que conectará la estación Caribe, en el norte de Medellín, con Aguacatala, en el sur de la ciudad.
El recorrido pasará por la Transversal 73, la calle 65, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y posteriormente tomará la avenida 80 hasta llegar a Aguacatala. Además, beneficiará sectores como La Floresta.
La línea contará con 17 estaciones y permitirá recorrer el trayecto completo en aproximadamente 32 minutos. El proyecto estará integrado con el sistema Metro y el resto de la red de movilidad de Medellín.
Inversión y cronograma
La ejecución del megaproyecto se desarrolla en cuatro etapas:
- Preconstrucción: 12 meses
- Construcción: 48 meses
- Puesta en marcha: 6 meses
- Garantía del servicio: 12 meses
La entrada en operación del Metro de la 80 está proyectada para 2028.
La inversión total estimada asciende a $3,67 billones. De ese monto, la Nación aportará $2,59 billones, mientras que el Distrito de Medellín financiará los restantes $1,08 billones.