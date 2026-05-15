Comprar oro digital desde el celular ya es posible en Colombia: así puede hacerlo 

Durante décadas, invertir en oro significaba comprar lingotes, monedas físicas o entrar a fondos especializados, opciones que para muchos colombianos eran costosas, complejas o poco accesibles.
Ahora, el llamado “oro digital” está cambiando esa lógica: se trata de activos tokenizados respaldados por reservas reales de oro físico que pueden comprarse desde una aplicación móvil, casi igual que una transferencia bancaria o una criptomoneda.
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En la práctica, cada fracción adquirida representa una porción de oro custodiado en bóvedas y auditado por entidades especializadas, combinando la estabilidad histórica del metal con la facilidad operativa de la tecnología blockchain.
Esta semana un reconocido banco digital permitirá a los usuarios comprar fracciones de oro directamente desde el celular sin necesidad de acudir a intermediarios tradicionales, almacenar lingotes físicos o hacer inversiones de alto monto.
La novedad llegó de la mano de LuloX, la plataforma de activos digitales de Lulo Bank, que anunció la incorporación de oro digital dentro de su aplicación móvil. La herramienta permitirá comprar, vender y monitorear el precio del metal en tiempo real desde el teléfono celular.
La apuesta refleja cómo las plataformas financieras digitales están ampliando su oferta más allá de cuentas de ahorro o criptomonedas, en un momento en que cada vez más usuarios buscan alternativas para proteger el valor de su dinero en medio de la inflación global, volatilidad cambiaria y fluctuaciones de los mercados.
Cómo funciona la compra de oro digital desde LuloX
Según explicó Lulo, quienes ya tengan cuenta en Lulo Bank podrán activar LuloX directamente desde la aplicación y acceder a diferentes activos digitales, entre ellos dólares, euros, Bitcoin, Solana y ahora oro.
La operación se hará completamente desde el celular y permitirá comprar fracciones del activo, algo que reduce una de las principales barreras históricas de inversión en oro: los altos montos de entrada.
En términos prácticos, un usuario no tendrá que comprar una barra completa ni acudir físicamente a una comercializadora. Podrá adquirir pequeñas participaciones de oro digital desde la app, revisar el precio en tiempo real y vender cuando lo considere necesario.
“Queremos que más personas puedan acceder a herramientas que antes parecían lejanas o complejas”, afirmó Juan Sebastián Peredo, vicepresidente de Lulo.
El ejecutivo aseguró además que el objetivo es convertir el acceso al oro en una experiencia “simple, digital y accesible desde el celular”.
Uno de los puntos clave del modelo es que el oro digital estará respaldado por reservas físicas reales mediante Pax Gold, un activo emitido por Paxos, compañía regulada en Estados Unidos.
De acuerdo con la información suministrada por LuloX, esas reservas cuentan con procesos de auditoría y custodia internacional, lo que busca ofrecer mayor confianza a usuarios interesados en activos digitales vinculados a bienes físicos.
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La estructura permite combinar dos elementos que antes parecían separados: la estabilidad tradicional del oro y la facilidad operativa de una plataforma digital.
En otras palabras, el usuario no recibe lingotes físicos ni monedas, pero sí exposición al valor del oro mediante un activo digital respaldado por reservas reales.
Qué deben tener en cuenta los usuarios antes de invertir de oro digital
Aunque el acceso desde el celular simplifica el proceso, expertos suelen recomendar que las inversiones en oro hagan parte de estrategias de diversificación y no se entiendan como productos libres de riesgo.
El precio del metal puede fluctuar según factores internacionales como tasas de interés en Estados Unidos, movimientos del dólar, tensiones geopolíticas o expectativas de inflación.
Además, al tratarse de un activo digital respaldado por oro físico, es importante que los usuarios entiendan cómo funciona la custodia, liquidez y regulación del instrumento antes de invertir.
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Para acceder a la nueva funcionalidad, los usuarios deberán contar con una cuenta activa en Lulo Bank y habilitar LuloX desde la aplicación móvil. Una vez dentro, podrán comprar y vender oro digital en cualquier momento directamente desde el celular.