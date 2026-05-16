A estos trabajadores no se les puede despedir por estar cerca de pensionarse

Las normativas locales, vigentes, generan una serie de protecciones laborales por lo que a ciertos trabajadores no se les puede despedir por estar cerca de pensionarse.
La estabilidad reforzada, para estos casos, se ratificó con la reforma laboral aprobada por el Congreso de la República y que fue impulsada por el gobierno Petro a través del Ministerio de Trabajo.
Indica la norma que a trabajadores no se les puede despedir por estar cerca de pensionarse al estar a 3 años, o menos, de llegar a la edad de retiro que ordena la Ley 100.
Con esto, un hombre de 59 años, o más, y una mujer de 54 años, o más, no se les puede terminar el contrato, salvo que haya una causa justa, avalada por la ley, toda vez que se les considera como trabajadores con protección por ser “prepensionados”.
¿Por qué a algunos trabajadores no se les puede despedir por estar cerca de pensionarse?
Entre algunos de los argumentos, la ley protege a estos aportantes sobre la base de que, de un lado, se puede poner en riesgo los aportes que hacen al sistema para tener una mesada lo suficientemente alta como para solventar sus gastos y estilo de vida.
Adicionalmente, hay un mercado laboral que prioriza la contratación de perfiles más jóvenes, lo que eventualmente complejizaría que estas personas vuelvan a encontrar un puesto de trabajo.
De esta manera, a trabajadores no se les puede despedir por estar cerca de pensionarse sobre la base de que las empresas podrían tener que asumir una serie de multas monetarias también en favor del empleado.
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A un trabajador que haya cumplido requisitos de semanas de cotización y edad se le podrá terminar, por justa causa, el contrato, para que inicie su proceso de jubilación.