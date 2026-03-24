Tradicional supermercado sacó promoción de pescados y mariscos de alta calidad previo a Semana Santa

Con la proximidad de la Semana Santa, el consumo de pescado y mariscos registra un incremento significativo, impulsado por las tradiciones propias de esta temporada. No obstante, este aumento en la demanda suele ir acompañado de alzas en los precios, lo que impacta de manera directa el presupuesto de los hogares.
En este contexto, la cadena mayorista Makro anunció la implementación de una estrategia comercial orientada a mitigar ese efecto y facilitar el acceso a estos productos. La iniciativa contempla una serie de descuentos en pescados y mariscos, disponibles por tiempo limitado antes del inicio de la temporada alta, con el propósito de ofrecer alternativas más asequibles a los consumidores.
Como parte de esta campaña, vigente hasta el 26 de marzo, la compañía ha dispuesto promociones en una variedad de productos característicos de la Cuaresma. Entre ellos se incluyen camarones, cazuela de mariscos precocida y filetes de pescado, con reducciones de precio que alcanzan hasta el 35 %. Asimismo, se destacan rebajas cercanas al 30 % en porciones de salmón. Otras referencias, como atún, mezclas de mariscos y cortes de bagre, presentan descuentos aproximados del 25 %.
¿Qué otros pescados tendrán descuentos en Makro?
La oferta también incorpora opciones de consumo práctico y de menor costo. En este grupo se encuentran conservas de atún y sardinas, lomitos de atún y presentaciones listas para servir, cuyos precios registran disminuciones entre el 20 % y el 25 %. De manera complementaria, se incluyen productos necesarios para la preparación de estos alimentos, como salsas, aderezos, aceitunas, alcaparras y pepinillos, que cuentan con reducciones similares.
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Más allá de la política de descuentos, la empresa enfatiza la importancia de la planificación en la cadena de suministro como un factor determinante para contener incrementos en los precios. La compra anticipada de inventarios y el fortalecimiento de relaciones directas con proveedores permiten garantizar la disponibilidad, mantener estándares de frescura y ofrecer mayor estabilidad en los costos.