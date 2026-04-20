Cambios que tendría TransMilenio aumentaría el costo del pasaje y tiempo de desplazamiento para estos ciudadanos

Los habitantes de los municipios que integran la Sabana Occidente de Cundinamarca enfrentan un panorama de incertidumbre respecto a la conectividad con Bogotá. El eje central de esta preocupación radica en una serie de modificaciones operativas proyectadas para el Portal 80 de TransMilenio.
El centro de la propuesta radica en la posible restricción del ingreso de los buses intermunicipales al recinto del Portal 80. Actualmente, estas flotas operan dentro del sistema, facilitando una conexión directa y segura para quienes se desplazan desde municipios como Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. No obstante, el plan de reorganización contempla que estos vehículos dejen de transitar por este corredor específico y, de manera progresiva, trasladen su punto de llegada y despacho a la Terminal de Transporte del Salitre.
¿Cómo afectaría el bolsillo de los ciudadanos este cambio?
La preocupación se ha intensificado debido a un componente adicional de la propuesta: la eliminación de las paradas internas. Bajo este esquema, los pasajeros se verían obligados a descender en paraderos externos a la infraestructura del portal. Esta medida conlleva diversas implicaciones negativas:
Según estimaciones de las administraciones municipales y gremios de transportadores, el costo diario del traslado podría incrementarse en un porcentaje superior al 40 %. Este sobrecosto se deriva de la necesidad de costear transbordos adicionales que hoy no son requeridos.
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Asimismo, la desintegración física de los servicios intermunicipales respecto a la troncal de TransMilenio incrementaría los tiempos de espera y de tránsito, afectando la calidad de vida de los trabajadores y estudiantes.
El uso de paraderos en vía pública, en lugar de una infraestructura cerrada y controlada, expone a los ciudadanos a mayores riesgos en materia de seguridad ciudadana y condiciones climáticas.
Ante la magnitud de estos posibles cambios, los mandatarios locales de la región Sabana Occidente han manifestado su firme desacuerdo, argumentando que la medida carece de una visión de integración regional. La solución, plantean, no debe pasar por la segregación del transporte, sino por el fortalecimiento de la infraestructura compartida.
En este contexto, la ciudadanía y las autoridades municipales han solicitado formalmente la instalación de una mesa de diálogo técnico con la administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán.
El objetivo es alcanzar un consenso que armonice la necesidad de descongestionar la calle 80 con el derecho fundamental a una movilidad eficiente, económica y digna para la población cundinamarquesa.
De esta manera, desde la Alcaldía de Bogotá han destacado que la operabilidad de los buses intermunicipales sigue vigente y no ha tenido ningún cambio hasta que se realicen los diálogos pertinentes.