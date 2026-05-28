Conductores recibirán multa de más de $800.000 por infracción C06 que incumplen los acompañantes

Los conductores en Colombia deben cumplir de manera estricta las normas de tránsito, no solo en lo relacionado con la conducción y el respeto de las señales viales, sino también con las condiciones de seguridad exigidas dentro de los vehículos. Entre esas obligaciones, el uso del cinturón de seguridad continúa siendo una de las medidas más vigiladas por las autoridades de tránsito en todo el país.
Aunque para muchos ciudadanos este elemento representa principalmente una herramienta de protección personal, el Código Nacional de Tránsito establece sanciones económicas para quienes incumplan esta disposición. La normativa busca garantizar la seguridad de todos los ocupantes del vehículo y reducir las consecuencias de los accidentes viales.
La infracción C06 se aplica a los conductores que circulen sin utilizar el cinturón de seguridad o permitan que alguno de los pasajeros viaje sin este sistema de protección. La medida contempla una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que actualmente representa un valor de $875.445.
Uno de los aspectos más relevantes de esta infracción es que la responsabilidad recae directamente sobre el conductor del vehículo, incluso cuando quienes incumplen la norma son los acompañantes. En consecuencia, si un pasajero viaja sin cinturón en cualquiera de los asientos habilitados, el agente de tránsito está facultado para imponer el comparendo al conductor.
Las autoridades también han hecho precisiones sobre la obligatoriedad del cinturón de seguridad en los asientos traseros. De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Transporte, esta exigencia aplica para los vehículos fabricados desde 2004 en adelante. En el caso de automotores anteriores a esa fecha, la obligación depende de las características originales de fabricación y de los sistemas de seguridad con los que fueron equipados.
La infracción no inmoviliza el vehículo
A diferencia de otras faltas relacionadas con documentación, licencias o condiciones técnicas del automotor, la infracción C06 no contempla la inmovilización del vehículo. Sin embargo, las autoridades de tránsito insisten en que el cinturón de seguridad es uno de los mecanismos más efectivos para disminuir el riesgo de lesiones graves y de muertes en siniestros viales.
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Diversos estudios sobre seguridad vial han demostrado que el uso correcto del cinturón reduce significativamente el impacto que sufren los ocupantes durante una colisión o un frenado brusco. Por esta razón, las campañas de prevención continúan enfocadas en promover su utilización permanente, tanto en trayectos largos como en recorridos urbanos de corta distancia.
Las autoridades recuerdan que el cumplimiento de esta norma no solo evita sanciones económicas, sino que también representa una medida fundamental para proteger la vida de conductores y pasajeros.