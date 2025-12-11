Estas son las multas de tránsito que se pueden imponer al viajar por carretera en Colombia

Colombia cuenta con un sistema estructurado de multas de tránsito establecido en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, con el objetivo de garantizar la seguridad en las vías y reducir los siniestros viales.
Las multas que se pueden imponer mientras se transita por carretera o en cualquier vía pública, van desde sanciones leves hasta castigos significativos que pueden incluir inmovilización del vehículo o la suspensión de la licencia de conducción, dependiendo de la infracción cometida.
Clasificación de las multas y su valor en 2025
Las infracciones de tránsito en Colombia se agrupan en diferentes categorías, de la A a la E, según su gravedad y el riesgo que representan para la seguridad vial:
- Infracciones tipo A: Leves, como no transitar por la derecha o agarrarse de otro vehículo. Para 2025, estas infracciones tienen un valor aproximado de $161.035.
- Infracciones tipo B: Más graves, como conducir sin portar la licencia, circular con placas no vigentes o no pagar peaje. Estas pueden costar alrededor de $322.070.
- Infracciones tipo C: Consideradas graves, incluyen estacionar en sitios prohibidos o bloquear intersecciones. Su sanción aproximada en 2025 es $603.939.
- Infracciones tipo D: Muy graves, como adelantar en zonas prohibidas o conducir sin licencia de conducción válida; su multa en 2025 ronda los $1.207.877 e, incluso, puede implicar inmovilización del vehículo.
- Infracciones tipo E: Las más graves, que pueden incluir ignorar señales en zonas escolares o exceder peligrosamente los límites de velocidad; estas multas pueden llegar a más de $2.135.250 en 2025.
Estos valores están actualizados conforme a la conversión de sanciones pecuniarias a Unidades de Valor Básico (UVB) y tomando en cuenta el incremento anual del salario mínimo legal vigente en Colombia para 2025.
Principales infracciones al viajar por carretera
Con lo anterior, estas son algunas de las fracciones más frecuentes al viajas por carretera en Colombia:
· Exceso de velocidad
Una de las infracciones más comunes y que más riesgos genera en carretera es exceder los límites de velocidad establecidos por señales de tránsito locales y nacionales. Por ejemplo, circular por encima de la velocidad permitida puede acarrear una multa que, en 2025, se sitúa alrededor de $711.750 por este concepto.
· Falta de documentos o requisites obligatorios
Circular sin portar la licencia de conducción vigente, el SOAT activo o la Revisión Técnico-Mecánica al día puede generar sanciones severas. No llevar estos documentos a bordo puede llevar incluso a inmovilización del vehículo hasta que se presente la documentación requerida.
· Comportamiento peligroso en carretera
Infracciones como transitar en sentido contrario, estacionar en lugares prohibidos, distraerse al volante, o desobedecer señales de tránsito son motivos frecuentes para comparendos. Estas faltas no solo implican una multa, sino en muchos casos pueden incrementar el riesgo de accidentes.
· Infracciones específicas para motociclistas
Los motociclistas también enfrentan sanciones claras por infracciones como transitar por andenes o zonas peatonales, o no usar casco correctamente. En muchos de estos casos, además de la multa, el vehículo puede ser inmovilizado hasta regularizar la situación.
· Inmovilización y sanciones adicionales
Además del pago económico, algunas infracciones graves pueden conllevar medidas complementarias, como la inmovilización del vehículo, la suspensión o incluso cancelación de la licencia de conducción, según la severidad de la falta y el número de veces que se repita.
Autoridades de movilidad también han recordado a la ciudadanía que existen procedimientos para apelar comparendos o participar en cursos pedagógicos, los cuales pueden reducir el valor de la multa hasta en un 50 % o 75 % si se cumple con los requisitos antes de la fecha límite de pago.
· Multa por no llevar el kit de carretera
Al viajar por carretera en Colombia también es obligatorio llevar el kit de carretera completo.
Este kit incluye, entre otros elementos, gato, cruceta, señales de carretera (triángulos), botiquín, extintor en buen estado y herramientas básicas, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y la reglamentación técnica vigente.
No portar el kit de carretera, o llevarlo incompleto, se considera una infracción de tránsito. Esta falta está clasificada dentro de las infracciones que pueden sancionarse con una multa cercana al rango de las tipo C (multas graves), cuyo valor para 2025 está alrededor de los $600.000 (aprox. $603.939 según la tabla actualizada de multas basada en UVB y salario mínimo). Esta sanción puede ir acompañada de la inmovilización del vehículo hasta que el conductor adquiera y porte el kit reglamentario.