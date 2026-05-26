Conductores de plataformas tendrán beneficio para adquirir vehículo con método fácil de financiación

DIDI, la fintech colombiana Alta y la compañía AUTECO BLUE anunciaron una alianza estratégica orientada a ampliar el acceso a vehículos eléctricos para conductores y arrendadores vinculados a plataformas tecnológicas de movilidad. La iniciativa busca fortalecer el ecosistema de transporte urbano mediante soluciones que integran financiación, tecnología y automotores diseñados para operación diaria.
De acuerdo con cifras compartidas por DiDi, el 67 % de las personas que generan ingresos a través de la aplicación consideran esta actividad como la principal o única fuente de sustento de sus hogares. Bajo ese contexto, las empresas señalaron que el objetivo de la alianza es facilitar alternativas de movilidad productiva y promover modelos de transporte con menores emisiones.
La estrategia contempla tres frentes de trabajo. AUTECO BLUE aportará un portafolio de vehículos eléctricos enfocados en recorridos urbanos y jornadas de uso intensivo. Por su parte, Alta, especializada en financiación de vehículos productivos, ofrecerá esquemas de crédito flexible para facilitar la adquisición de automotores. Mientras tanto, DiDi dispondrá de herramientas tecnológicas para que los conductores puedan conectarse a la plataforma y generar ingresos de manera independiente.
Movilidad eléctrica y acceso a financiación
Jorge Ordoñez, director regional de DiDi Hispanoamérica, afirmó que la transición hacia la electromovilidad requiere soluciones integrales que permitan ampliar el acceso tanto a oportunidades económicas como a modelos de transporte sostenibles. Según explicó, la articulación entre plataformas tecnológicas, financiación y vehículos especializados puede convertirse en un elemento determinante para impulsar transformaciones en las ciudades colombianas.
Como parte del acuerdo, DiDi adelantará acciones promocionales dirigidas a fortalecer las oportunidades para los usuarios vinculados al programa. La compañía indicó que la meta es facilitar el acceso a opciones de transporte más eficientes y asequibles para quienes utilizan aplicaciones digitales como fuente de ingresos.
Ignacio Revollo, CEO de Alta, señaló que uno de los principales retos de la movilidad eléctrica no se limita a la disponibilidad de vehículos, sino también a la posibilidad de acceder a mecanismos de financiación sostenibles y ajustados a la realidad económica de los conductores. En ese sentido, la empresa proyecta que, para 2030, más de 15.000 personas puedan acceder a un vehículo productivo mediante sus modelos de crédito.
Actualmente, más de 1.500 taxis financiados por Alta operan a través de la plataforma de DIDI en Bogotá. Además, la compañía prevé incorporar durante este año más de 200 vehículos eléctricos de trabajo al ecosistema de movilidad.
Desde AUTECO BLUE, José Ricardo Salas, director de la marca en Colombia, explicó que la iniciativa busca acercar la movilidad eléctrica a más ciudadanos mediante vehículos respaldados técnica y comercialmente, enfocados en responder a las necesidades del transporte urbano y las exigencias de operación diaria.