DiDi fortalece su operación en Colombia con 2 millones de nuevos usuarios y mayor adopción en ciudades intermedias

La aplicación de movilidad DiDi con presencia en 18 países presentó sus resultados operativos de 2025.
En Colombia consolidó su posicionamiento con más de 2 millones de nuevos usuarios arrendatarios que se conectaron a la app durante los 12 meses del año. A esto se sumó un aumento de más del 12 % en el número de usuarios arrendadores activos frente a 2024.
Ciudades como Neiva, Manizales y Cartagena registraron los mayores crecimientos en el uso de estas soluciones, mientras que Bogotá, Medellín y Cali concentraron el mayor volumen de solicitudes, consolidándose como los principales centros urbanos donde más usuarios se conectaron a través de la aplicación.
Este desempeño también se reflejó en más de 1.370 millones de kilómetros recorridos en Colombia a través de las soluciones disponibles como: express, pon tu precio, taxi y moto.
En paralelo, la app reforzó sus herramientas de seguridad incorporando funcionalidades como la grabación de audio durante las solicitudes de arrendamiento y la verificación de identidad de nuevos usuarios arrendatarios. Gracias a este enfoque, el 99,99 % de las solicitudes realizadas a través de la app DiDi en Colombia se completaron sin incidentes de seguridad reportados.
“El balance de nuestros resultados de 2025 confirma que la tecnología puede generar valor real cuando responde a las necesidades cotidianas de las personas. Hoy, DiDi es una aplicación que integra múltiples soluciones tecnológicas en una sola app, y que acompaña diferentes momentos del día a día de millones de colombianos”, señaló Douglas Quesada, gerente de comunicaciones para DiDi Colombia.
Soluciones tecnológicas adicionales que también crecieron
Por su parte, la app DiDi Food continuó consolidándose como una de las soluciones tecnológicas más utilizadas dentro de la aplicación, con un crecimiento de más del 50 % en el valor total de órdenes de comida realizadas en Colombia durante 2025, en comparación con 2024.
Además, desde que la aplicación DiDi Food está disponible en Colombia y con corte a 2025, aproximadamente 8 millones de nuevos usuarios comensales se han conectado a la app y han realizado al menos una orden en la aplicación.
Cartagena, Bucaramanga y Cali registraron los mayores crecimientos en órdenes, mientras que Bogotá y Medellín se mantuvieron como las ciudades con mayor volumen de solicitudes realizadas por usuarios comensales. Entre las categorías más solicitadas a través de la app se destacaron hamburguesas, pollo y alitas, cocina colombiana y pizza.
Adicionalmente, durante 2025, la estrategia “DiDi Food es Ahorra” tuvo un rol clave en el crecimiento de esta solución. Entre abril y agosto, las solicitudes de entrega de comida y bebidas crecieron más de 70 % frente al mismo periodo del año anterior, impulsadas por una mayor visibilidad de promociones dentro de la app.
Como parte de esta estrategia, cerca de 100 usuarios restaurantes activos en Colombia hicieron parte de DiDi Food es Ahorra, fortaleciendo la propuesta de valor para los usuarios comensales que buscan variedad de opciones.
Por otro lado, DiDi Shop, la solución que conecta a los usuarios comensales con usuarios tiendas, registró un crecimiento acelerado durante el año, con un aumento de más del 300 % en ventas en Colombia, impulsado por la incorporación de nuevos usuarios tiendas y una mayor adopción de esta funcionalidad dentro de la app.
En el caso de DiDi Entrega, se registraron picos de uso en meses clave como mayo y diciembre, asociados a fechas especiales y a la temporada de fin de año, evidenciando cómo los usuarios integran cada vez más la aplicación para enviar artículos personales o realizar solicitudes de entrega rápida de forma fácil, flexible y segura.