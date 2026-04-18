DiDi revela sus proyectos clave para 2026; habla de impacto de la ‘app’ en el empleo en Colombia

La aplicación DiDi se ha consolidado como una herramienta tecnológica que permite a las personas conectarse con otros usuarios para generar ingresos adicionales bajo un esquema flexible e independiente. Este modelo se adapta a distintas necesidades, al ofrecer alternativas para quienes buscan complementar su economía sin depender de horarios rígidos o estructuras laborales tradicionales.
Por eso, en conversación con Valora Analitik Jorge Ordoñez, quien es el director Regional de DiDi para Hispanoamérica explicó los proyectos claves que tendrá la aplicación para este 2026 y el impacto en empleo que ha generado en las familias colombianas.
De cara a 2026, la aplicación proyecta consolidarse como una opción integral para los colombianos, no solo en movilidad, sino también en otros servicios asociados al consumo cotidiano. En el segmento de transporte, la plataforma continuará fortaleciendo alternativas como “Pon Tu Precio”, así como modalidades como Express, Moto y Taxi, diseñadas para responder a diferentes necesidades de desplazamiento.
El objetivo es ofrecer soluciones que se ajusten a distintos presupuestos y momentos del día, desde trayectos hacia el trabajo o la universidad hasta actividades personales o conexiones con sistemas de transporte público.
Adicionalmente, la compañía buscará impulsar una mayor adopción de su ecosistema completo, incentivando el uso de la aplicación en diversos contextos: solicitar alimentos, adquirir productos de consumo o enviar paquetes. En este sentido, servicios como DiDi Food y DiDi Shop seguirán ampliando su base de usuarios, con énfasis en el fortalecimiento de aliados locales y en una oferta que responda a distintas preferencias.
En cuanto a la evolución tecnológica, el enfoque estará centrado en optimizar las soluciones existentes más que en lanzar nuevas líneas de negocio. La estrategia apunta a consolidar una propuesta que permita resolver múltiples necesidades en un solo lugar, con mejoras constantes en la experiencia del usuario y con iniciativas orientadas a facilitar el acceso y generar ahorro.
Un componente central de esta evolución es la seguridad. La aplicación cuenta con un sistema que integra herramientas tecnológicas, procesos de verificación y mecanismos de prevención antes, durante y después de cada servicio. Entre estas funciones se incluyen el monitoreo en tiempo real, la verificación de identidad y la grabación de audio.
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Actualmente, el 99,99 % de los servicios completados a través de la plataforma finalizan sin incidentes reportados, un indicador que respalda el enfoque de la compañía en fortalecer la confianza de quienes utilizan la aplicación. De esta manera, la evolución tecnológica no solo apunta a mejorar la eficiencia, sino también a garantizar condiciones de uso más seguras dentro del ecosistema digital.
¿Cómo ha sido el impacto de DiDi en la empleabilidad de ciudadanos en Colombia?
Según destacó el estudio “La Contribución de DiDi a la sociedad colombiana”, presentado en el 2025, el 40 % de los usuarios repartidores y el 39 % de los usuarios arrendadores aseguran que los ingresos adicionales obtenidos a través de la aplicación representan una fuente relevante dentro de su economía familiar.
El mismo estudio señala que los usuarios arrendadores han incrementado, en promedio, cerca de un 20 % sus ingresos adicionales gracias al uso de la aplicación. Este dato refuerza el valor de la plataforma como una alternativa que contribuye a alcanzar metas personales y financieras, sin comprometer la autonomía de quienes la utilizan.
El ejecutivo destacó que uno de los objetivos de la compañía es mantener tasas de servicio competitivas dentro del mercado. Según indicó, estas suelen ubicarse por debajo del 30 %, lo que representa niveles inferiores frente a otras opciones disponibles en la industria.
El directivo precisó que este enfoque busca consolidar a la aplicación como una alternativa atractiva para quienes deciden conectarse y generar ingresos adicionales, especialmente en un entorno en el que los costos operativos —como combustible, mantenimiento o tiempo— pueden variar de manera constante. No obstante, también aclaró que no existe un porcentaje estándar de ganancia neta, ya que esta depende de factores como el tiempo de conexión, la ciudad, el tipo de vehículo, los gastos asociados y las decisiones individuales de cada usuario.
Flexibilidad y expansión del ecosistema digital
Uno de los principales atributos de la aplicación es la flexibilidad. Esta característica permite a cada persona decidir cómo, cuándo y durante cuánto tiempo conectarse, ajustando su actividad a sus necesidades y objetivos personales. En ese sentido, más que un porcentaje fijo de ingresos, muchos usuarios valoran la posibilidad de gestionar su tiempo dentro de un modelo dinámico.
En esta misma línea, Ordoñez destacó que la compañía continúa trabajando en el fortalecimiento del ecosistema de la aplicación, que integra a usuarios arrendadores, repartidores, arrendatarios, comensales, restaurantes y tiendas. El propósito es que cada vez más personas puedan resolver distintas necesidades cotidianas en un solo entorno digital.
Esto implica consolidar soluciones que abarcan movilidad, entrega de alimentos, productos de consumo y paquetería. La integración de estos servicios busca ofrecer una experiencia unificada, accesible y fácil de usar. En paralelo, la compañía continúa impulsando oportunidades para que los usuarios generen ingresos adicionales, apalancadas en una mayor demanda dentro del ecosistema.
Este crecimiento se reflejó durante 2025 con la incorporación de más de dos millones de nuevos usuarios arrendatarios en Colombia, así como un aumento superior al 12 % en el número de usuarios arrendadores activos frente al año anterior. Estos indicadores evidencian la expansión sostenida de la plataforma en el país.