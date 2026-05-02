Colombia apenas importaba 3 % de su gas, pero hoy ya va en 23 % y podría llegar a 39 % en 2026

La participación de las importaciones de gas en Colombia creció cerca de 20 % en los últimos tres años. Un reporte de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) señaló que la representatividad de la compra de este energético en el exterior entre 2015 y 2023 fue de 3 %, mientras que en el primer trimestre de 2026 llegó a 23 %.
A lo anterior se suman las dificultades en el contexto internacional, donde el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán causó un bloqueo en uno de los puntos más sensibles para la industria energética: el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de 20 % a 25 % del gas comercializado y del crudo, respectivamente, en el mundo.
Según lo manifestó la ANIF, si bien Colombia no recibe una afectación directa por el bloqueo del transporte en este corredor, sí hay impactos indirectos por el aumento en el costo del gas natural licuado en el mercado internacional, ya que, si este crece, también lo harán las importaciones.
Según sus cálculos, es probable que el déficit mensual de gas llegue a 39 % en 2026 y a 58 % en 2027. La entidad señaló que esta tendencia se explica por la caída en la producción nacional de gas, que disminuyó 17,1 % en 2025, y porque en febrero de 2026 se registró uno de los niveles más bajos de producción desde 2009.
También se señaló que, cuando se presentan fenómenos de altas temperaturas como El Niño, se reduce la capacidad de generación de energía a través del agua, es decir, la generación hidroeléctrica, y el gas termina siendo un combustible de respaldo. Sin embargo, en este contexto habría una menor disponibilidad del insumo, sumada a mayores costos del gas natural licuado en el exterior, producto de la volatilidad del mercado, lo cual incrementaría los costos de generación de energía eléctrica.
La ANIF también mencionó que, con base en cifras del operador del mercado XM, Colombia podría registrar un déficit cercano a 2,3 % en la oferta de energía eléctrica, dado el debilitamiento en la ejecución de proyectos de generación.
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Finalmente, manifestó que existe un riesgo de desabastecimiento en el corto plazo, lo que requiere garantizar la operación de las plantas térmicas, es decir, asegurar el suministro de gas, así como acelerar proyectos de generación con el fin de evitar un deterioro en la industria energética colombiana y sus efectos en la economía.