Emiratos Árabes sacude a la OPEP y debilita su capacidad de coordinación de precios del petróleo

El martes 28 de abril de 2026 se conoció que Emiratos Árabes Unidos dejará de ser miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La decisión se hará efectiva el 1 de mayo y representa un golpe relevante a la capacidad de coordinación del grupo.
La OPEP opera bajo un esquema de cuotas de producción mediante el cual sus miembros ajustan la oferta de crudo para influir en los precios internacionales. En la práctica, funciona como un mecanismo de coordinación entre algunos de los principales productores con mayores reservas del mundo.
En ese contexto, la salida de Emiratos Árabes Unidos no es menor. Se trata de un productor con costos relativamente bajos, amplias reservas y un agresivo plan de expansión de capacidad. Este último punto ha sido central en las tensiones con la organización, que exige límites a la producción mientras el país busca incrementarla para capturar mayor cuota de mercado.
“Es un golpe a la capacidad de coordinación del grupo. Emiratos Árabes no es un productor marginal: tiene costos bajos, reservas amplias y una expansión en marcha. Abu Dhabi National Oil Company busca llevar su capacidad a cinco millones de barriles diarios en 2027. Sacar del esquema de cuotas a uno de los pocos con capacidad de crecer reduce la efectividad de cualquier recorte coordinado y afecta la credibilidad de la OPEP”, señaló Iván Arroyave, banquero de inversión.
Emiratos Árabes ingresó a la organización en 1967, por lo que su salida se produce tras casi seis décadas de membresía. Aunque la decisión se da en medio de un contexto de alta tensión geopolítica, incluyendo el conflicto en Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una cuarta parte del crudo mundial, analistas coinciden en que estos factores actúan como catalizadores, más no como la causa fundamental de la salida.
Para Felipe Bernal, miembro del Centro Global de Energía de la Universidad de Columbia, el trasfondo es más profundo es el debilitamiento de los fundamentos de estabilidad en el Golfo, históricamente uno de los anclajes del sistema energético global.
“Esto cambia todo. Habrá mayor volatilidad en precios, reconfiguración de alianzas energéticas, mayor riesgo en los flujos y una aceleración de la producción fuera de mecanismos coordinados. El mercado está pasando de coordinación a competencia, en un entorno de mayor riesgo geopolítico”, afirmó.
En síntesis, la combinación de restricciones impuestas por las cuotas, las ambiciones de expansión productiva de Emiratos Árabes, y la búsqueda de mayor autonomía para operar en el mercado energético global explican la decisión de abandonar el bloque.
¿Habrá efecto dominó en la OPEP?
Las opiniones están divididas. Arroyave advirtió que existen presiones internas debido a que las cuotas no siempre reflejan la realidad productiva o fiscal de los países miembros, lo que genera tensiones entre los objetivos individuales y los del organismo. Sin embargo, no anticipa una salida masiva en el corto plazo.
Por su parte, Bernal consideró que el verdadero riesgo radica en el precedente. Señaló que Catar abandonó la organización en 2019 y Angola en 2023, lo que sugiere una tendencia hacia la fragmentación. En su visión, el mercado energético global se está desplazando hacia un esquema donde prima la competencia y el beneficio individual sobre la coordinación colectiva.
Con esta salida, la OPEP pierde peso relativo en el mercado. La creciente producción de países fuera del bloque, como EE. UU., así como la expansión de otros actores, limita su capacidad de incidir de forma determinante en los precios. El grupo seguirá siendo relevante, pero con una influencia más modesta.
¿Qué es la OPEP?
Esta es una organización creada en 1960 durante la Conferencia de Bagdad (Irak). Sus miembros fundadores fueron Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Posteriormente, se sumaron otros países productores.
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Actualmente, la organización incluye, entre otros, a Argelia, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia, Nigeria y Arabia Saudita, además de los fundadores mencionados. Emiratos Árabes Unidos dejará de formar parte del grupo a partir del 1 de mayo de 2026.