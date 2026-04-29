Petro insiste en que Ecopetrol venda proyecto de fracking en EE. UU., pese a que es uno de sus negocios más rentables

Luego de que Valora Analitik revelara el documento completo del Plan de Enajenación con vigencia de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó que “se debe vender el fracking y los negocios que han llevado a la ruina los recursos de inversión de Ecopetrol que hizo (Felipe) Bayón”.
Es posible que el mandatario haya hecho referencia directa al activo con el que Ecopetrol opera en EE. UU. mediante fracking, la cuenca Permian, que actualmente representa cerca de 13,8 % de la producción de la estatal energética en 2025. Este rubro no es menor, pues para cualquier compañía petrolera la producción y las reservas son el núcleo de su negocio.
El Permian fue adquirido durante la presidencia de Felipe Bayón, quien actualmente dirige la compañía privada GeoPark. Sin embargo, Petro reiteró que la inversión de Ecopetrol en este activo, así como en otros relacionados con fracking, debería venderse para destinar esos recursos a energías limpias.
Posteriormente, el presidente señaló que “hubo un magistrado que dio un golpe de Estado contra ISA” y que “ciertos dirigentes que viven en Medellín están a punto de producir un negociazo con miles de millones de dólares”.
Si bien el mandatario no fue explícito, es probable que se refiriera a la salida de Jorge Carrillo tras la decisión del Consejo de Estado de removerlo del cargo como presidente de ISA, una de las filiales del grupo Ecopetrol y también una de las principales compañías en transmisión de energía eléctrica, además de su participación en infraestructura y telecomunicaciones.
Pese a que el Plan de Enajenación contempla la inclusión de múltiples activos susceptibles de venta, el presidente no mencionó que este documento se presenta anualmente al Congreso.
Tampoco señaló que en administraciones anteriores, como las de Juan Manuel Santos o Iván Duque, ya se habían incluido empresas como Ecopetrol en estos listados, sin que necesariamente se materializaran procesos de venta.
Lo que sí queda claro en su mensaje es su intención de que la estatal energética reduzca su exposición a negocios de fracking, pese a su relevancia en términos de producción.
Cabe señalar que el activo del Permian, adquirido en 2020, ha venido aumentando su representatividad dentro de la producción del grupo. Incluso alcanzó 15,3 % en el segundo trimestre de 2025, y desde 2024, no ha bajado de 12,6 % en su aporte a la producción.
Asimismo, al revisar las variaciones año a año de los activos de la compañía, el Permian no ha registrado cifras negativas en materia de producción frente a periodos anuales, lo que indica una tendencia sostenida de crecimiento desde que Ecopetrol decidió invertir en esta cuenca.
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Debe mencionarse que el Estado colombiano posee 88,2 % de las acciones de Ecopetrol, lo que lo convierte en su principal accionista y en el actor con mayor capacidad de decisión dentro de la compañía.
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