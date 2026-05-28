La edad empieza a dejar de ser un obstáculo para conseguir empleo en Colombia: trabajadores mayores ganan terreno

Durante años, pasar de los 50 años en Colombia significaba para muchos trabajadores empezar a enfrentar mayores dificultades para conseguir empleo. Las vacantes solían enfocarse en perfiles jóvenes, la experiencia perdía peso frente a nuevas habilidades digitales y miles de personas terminaban saliendo prematuramente del mercado laboral.
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Sin embargo, esa realidad empieza a cambiar en medio de una transformación silenciosa que ya está modificando la forma en que las empresas construyen sus equipos de trabajo.
El envejecimiento de la población, la caída en los nacimientos y la necesidad de conservar conocimiento dentro de las organizaciones están impulsando un fenómeno que gana fuerza en Colombia: el crecimiento del empleo entre trabajadores mayores de 55 años.
Las cifras muestran que el cambio ya dejó de ser una proyección de largo plazo. Según un análisis de Adecco Colombia basado en datos del mercado laboral, la población ocupada de 55 años o más pasó de 4,389 millones de personas en febrero de 2025 a 4,602 millones en febrero de 2026.
El comportamiento coincide con un cambio demográfico cada vez más visible en el país. Datos del DANE muestran que en 2025 Colombia registró el nivel más bajo de nacimientos de la última década, con una caída de 4,5 % y un total de 433.678 nacimientos, mientras que las defunciones aumentaron 2,8 %.
Ese escenario está obligando a las empresas a replantear cómo atraen, desarrollan y retienen talento.
“Esta no es una tendencia a largo plazo. El talento senior ya está ganando peso en el empleo real”, afirmó Stephania Di Doménico, gerente de servicios de selección especializada de Adecco Colombia.
Según la directiva, el envejecimiento de la fuerza laboral está llevando a que las compañías entiendan el tema desde una lógica mucho más estratégica. “La conversación deja de ser demográfica y pasa a ser competitiva”, agregó.
Las empresas empiezan a cambiar la forma de contratar: empleo para trabajadores mayores
El fenómeno está teniendo efectos directos sobre las políticas de contratación y desarrollo profesional en Colombia.
Cada vez más organizaciones están revisando sus procesos de selección, modelos de carrera y esquemas de sucesión para evitar perder experiencia acumulada o excluir trabajadores únicamente por su edad.
La discusión también empieza a cambiar dentro de áreas de recursos humanos. Lo que antes se veía como un tema asociado al bienestar o la inclusión ahora comienza a entenderse como una necesidad operativa y de negocio.
Adecco advierte que las empresas están empezando a ver el talento senior como una herramienta para fortalecer la estabilidad de los equipos, reducir curvas de aprendizaje y asegurar continuidad operativa dentro de las organizaciones.
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En otras palabras, conservar trabajadores con experiencia ya no se interpreta únicamente como una decisión social, sino como una ventaja competitiva en un mercado donde cada vez habrá menos personas jóvenes ingresando al sistema laboral.
Para los expertos, el principal aporte de los trabajadores mayores no está solamente en la experiencia acumulada, sino en algo más difícil de reemplazar: el criterio.
Las empresas están identificando que estos perfiles suelen tener mayor capacidad para leer contextos complejos, anticipar riesgos y tomar decisiones en entornos de presión o incertidumbre.
Sin embargo, las organizaciones también reconocen que la experiencia por sí sola ya no es suficiente en un entorno donde las habilidades tecnológicas evolucionan rápidamente.
“El error sería romantizar la experiencia por sí sola. Su valor crece cuando la empresa también invierte en mantenerla actualizada, especialmente en herramientas digitales y nuevas dinámicas de trabajo”, explicó Di Doménico.
Por eso, muchas compañías están impulsando programas de actualización digital, formación continua y trabajo colaborativo entre generaciones. El cambio demográfico también está llevando a que las organizaciones diseñen nuevas estrategias para evitar la pérdida de conocimiento interno.
Entre las prácticas que empiezan a consolidarse aparecen mentorías estructuradas entre trabajadores senior y junior, esquemas de “reverse mentoring” —donde empleados jóvenes enseñan habilidades digitales o nuevas dinámicas de trabajo— y proyectos compartidos entre distintas generaciones.
Las empresas también están fortaleciendo procesos de documentación de aprendizajes críticos y espacios colaborativos enfocados específicamente en transferencia de conocimiento.
Según Adecco, la diferencia ya no está en realizar programas simbólicos de inclusión generacional, sino en institucionalizar el intercambio de conocimiento para sostener capacidades estratégicas dentro de las organizaciones.
Adecco plantea que construir equipos sostenibles ya no depende únicamente de atraer talento joven, sino también de retener experiencia y garantizar que el conocimiento circule dentro de las compañías.
En la práctica, esto implica eliminar sesgos relacionados con la edad, rediseñar carreras laborales más largas e invertir en formación continua para trabajadores de todas las generaciones.
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“Construir equipos sostenibles hoy no consiste en elegir entre juventud o experiencia. Consiste en diseñar organizaciones que sepan combinar ambas con inteligencia”, concluyó Stephania Di Doménico.