El presidente de Colombia, Gustavo Petro autorizó la prórroga de la intervención forzosa administrativa de Famisanar EPS, por el término de un año, contado a partir del día 15 de septiembre de 2025 hasta el 15 de septiembre de 2026.
De acuerdo con un comunicado de la Superintendencia de Salud, la decisión se toma debido a que durante el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 se evidenció que la EPS mantiene deficiencias en sus componentes financiero, técnico-científico y jurídico, que afectan su viabilidad operativa y el cumplimiento de su función como aseguradora dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
“Aunque se observan avances progresivos en la red de prestadores, especialmente en el componente primario, el cumplimiento de metas continúa por debajo de lo esperado en la red complementaria, limitando el acceso oportuno a servicios especializados y afectando la continuidad del cuidado”, expuso la entidad.
Dicho lo anterior, la Superintendencia comunicó que podrá disponer el levantamiento de la medida de intervención antes del vencimiento de la prórroga de la intervención.
Finalmente, se dijo que Famisanar EPS continuará reportando la información en el Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales FENIX, de confornidad con las directrices de la Superintendencia Nacional de Salud.
La intervención de Famisanar
La intervención de Famisanar EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia comenzó el 16 de mayo de 2024.
Ese día, la Supersalud ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios de la entidad, debido al deterioro de sus indicadores financieros y de solvencia, las fallas en la garantía de acceso y oportunidad en los servicios de salud para los afiliados y los problemas en el flujo de recursos con la red prestadora.
Desde esa fecha, la EPS está bajo medida de intervención forzosa administrativa. Es importante resaltar que actualmente Famisanar EPS tiene alrededor de 3,1 millones de afiliados en Colombia.