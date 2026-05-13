Colpensiones aclara si tiene caja para pagar mesadas del resto de este año

En medio de las presiones fiscales por las que atraviesa el gobierno Petro, el gasto por las pensiones que asume Colpensiones suele ser uno de los riesgos y puntos críticos a atender por los billonarios recursos de las mesadas de los jubilados.
Adicionalmente, el Gobierno asegura que el no traslado de los ahorros de los cotizantes en fondos privados, que pasaron al fondo público, presiona la consecución de recursos para esas mesadas.
Recordando que la misma ley y Asofondos, gremio que reúne a los fondos privados en el país, dicen que ese traslado de recursos debería darse a Colpensiones únicamente cuando se cumplen los requisitos para que los aportantes accedan a sus mesadas por retiro laboral.
El dinero que necesita Colpensiones para las mesadas de los jubilados
Sobre la estabilidad financiera del fondo público, la entidad salió a aclarar que la discusión con las administradoras privadas no condiciona la estabilidad financiera.
Según la administradora pública, están los recursos para las mesadas de todo lo que resta del año, toda vez que ese dinero fue aprobado ya por el Presupuesto que avaló el Congreso de la República.
Datos oficiales dan cuenta de que son cerca de $35 billones los que se necesitan, este año, para garantizar los aportes de los jubilados, además de los dineros que vayan aportando los trabajadores que siguen haciendo sus cotizaciones.
Recomendado: Colpensiones apelará suspensión del decreto que ordenaba traslado de recursos desde fondos privados
Se espera que la Corte Constitucional se pronuncie, de fondo, sobre lo que pasará con la reforma pensional que, de avalarse, elimina la competencia entre administradoras privadas y Colpensiones, llevando a que todos los trabajadores aporten, hasta cierto límite, en el fondo público.