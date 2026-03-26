Cambio clave en Natura: Hans Werner es el nuevo gerente para Colombia y la región andina

En un momento en que el mercado de belleza y cuidado personal en América Latina atraviesa una transformación marcada por la digitalización, la omnicanalidad y la sostenibilidad, Natura introduce un cambio estratégico en su liderazgo regional que podría redefinir su operación en el eje andino.
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La compañía apuesta por una nueva estructura organizacional que busca responder a las dinámicas actuales del consumo y fortalecer su posicionamiento en mercados clave.
Este movimiento no solo implica un relevo en la alta dirección, sino también un ajuste en la forma en que la multinacional brasileña gestiona sus negocios en Colombia, Perú y Ecuador, tres mercados con dinámicas complementarias y creciente relevancia para la compañía.
Natura designó a Hans Werner como nuevo gerente general para el Mercado Andino, una región que ahora será gestionada bajo una estructura integrada que agrupa las operaciones de Colombia, Perú y Ecuador.
Este cambio responde a una evolución en el modelo organizacional de la compañía, que busca migrar hacia una gestión por mercados en lugar de estructuras fragmentadas por país. El objetivo es lograr mayor agilidad operativa, optimizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta frente a las demandas de los consumidores.
En este nuevo esquema, Colombia adquiere un rol estratégico dentro de la región, apalancado en su capacidad operativa, su experiencia en el negocio y el tamaño de su mercado, lo que la posiciona como eje articulador del crecimiento andino.
Natura, que forma parte del grupo Natura &Co junto con Avon, ha venido impulsando transformaciones internas para adaptarse a este entorno. Entre ellas se destacan la integración de sus marcas, el fortalecimiento de su estrategia omnicanal y la expansión de canales físicos y digitales.
Perfil del nuevo gerente general de Natura para el mercado andino
Werner es administrador por la Universidad Ricardo Palma y cuenta con un MBA de la Fundación Getulio Vargas, en Brasil. De origen peruano, ha desarrollado su carrera en mercados estratégicos como Perú, Chile y México, además de asumir posiciones regionales desde Brasil.
Natura le atribuye un rol clave en procesos como la implementación de la estrategia omnicanal, la apertura de tiendas físicas y la digitalización de la venta directa, elementos que hoy son centrales en la competencia del sector
En su nuevo rol, Werner tendrá como prioridad fortalecer la presencia de la compañía en el sector de belleza y bienestar, así como impulsar el crecimiento de su red de consultoras, que asciende a cerca de 350.000 en la región.
El ejecutivo señaló que “mi prioridad será continuar construyendo sobre el gran trabajo que ya se ha hecho en Natura, fortaleciendo nuestra presencia en el sector de la belleza y el bienestar”.
La decisión de integrar los mercados andinos bajo una sola gestión tiene implicaciones relevantes para la industria. En primer lugar, permite a Natura optimizar su cadena de valor, desde la producción hasta la distribución, en una región con alto potencial de crecimiento.
Además, el enfoque en Colombia como hub regional puede traducirse en mayores inversiones, desarrollo de capacidades logísticas y fortalecimiento de canales comerciales, lo que impacta directamente en el ecosistema empresarial vinculado al sector.
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La integración también busca potenciar la combinación de las marcas Natura y Avon, aprovechando la fortaleza de la primera en cosmética regenerativa y el posicionamiento histórico de la segunda, que cumple 140 años en el mercado.
La transición hacia este nuevo modelo será liderada de manera gradual. María Andrea Vargas continuará en la compañía hasta junio de 2026, acompañando el proceso de implementación y garantizando la continuidad operativa en Colombia.