Colombia incorpora tecnología inédita para evitar fallas en su sistema eléctrico

Colombia dio un paso técnico y estratégico en su sistema eléctrico al adjudicar por primera vez un proyecto diseñado específicamente para evitar fallas y mejorar la estabilidad de la red, en un contexto marcado por la creciente incorporación de energías renovables y la presión sobre la infraestructura energética.
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La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) confirmó este jueves 26 de marzo la adjudicación de la Convocatoria UPME 03-2024 para la instalación de compensadores síncronos en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), una tecnología que hasta ahora no había sido implementada en el país y que apunta directamente a reducir riesgos operativos en la red eléctrica.
El proyecto fue adjudicado al Grupo Energía Bogotá e incluye el diseño, adquisición de equipos, construcción, operación y mantenimiento de estos sistemas en dos puntos críticos del Caribe colombiano: las subestaciones Santa Marta 110 kV y Maicao 110 kV.
¿Qué cambia en el sistema eléctrico de Colombia con este proyecto?
La relevancia de esta adjudicación radica en que Colombia entra en un grupo muy reducido de países en la región que han decidido incorporar este tipo de tecnología. Con esta decisión, el país se convierte en el tercero en América Latina en implementar compensadores síncronos, después de Brasil y Chile, lo que marca un avance en la modernización de su infraestructura eléctrica.
Estos equipos cumplen una función crítica dentro del sistema eléctrico: no generan energía, pero permiten mantener el equilibrio y la estabilidad de la red. En términos técnicos, los compensadores síncronos son máquinas rotatorias conectadas directamente a la red que regulan el voltaje, aportan inercia al sistema y gestionan la potencia reactiva.
En la práctica, esto se traduce en una red más robusta frente a variaciones en la generación o en la demanda. Según la UPME, estos sistemas funcionan como “grandes estabilizadores del sistema eléctrico, ayudando a mantener la frecuencia y el voltaje dentro de los rangos operativos incluso ante cambios en la generación o la demanda de energía”.
El momento en el que se adjudica este proyecto no es menor. Colombia avanza en una transformación estructural de su matriz energética, con una mayor participación de fuentes renovables como la energía solar y eólica, especialmente en regiones como La Guajira y el Caribe.
Sin embargo, este tipo de generación presenta un reto técnico: su variabilidad. A diferencia de fuentes tradicionales, la generación renovable depende de condiciones climáticas, lo que introduce fluctuaciones que pueden afectar la estabilidad del sistema si no se gestionan adecuadamente.
Es por ese motivo que, los compensadores síncronos se convierten en una pieza clave para sostener la confiabilidad del sistema mientras aumenta la participación de energías limpias. Su capacidad de aportar estabilidad permite que el sistema absorba mejor estas variaciones sin comprometer el suministro eléctrico.
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La instalación de los compensadores síncronos en Santa Marta y Maicao será un primer paso que podría replicarse en otras zonas del país si la integración de energías renovables continúa acelerándose.
Por ahora, la adjudicación marca un hito técnico: Colombia empieza a incorporar herramientas que no solo aumentan la capacidad del sistema, sino que buscan evitar fallas antes de que ocurran, en un momento en el que la seguridad energética vuelve a estar en el centro del debate económico.