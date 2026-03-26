Alerta en Bogotá por millonarias irregularidades en estas obras viales 

En Bogotá, cada obra vial genera una expectativa directa entre ciudadanos y empresarios: menos trancones, mejor movilidad y mayor eficiencia en los tiempos de desplazamiento.
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Sin embargo, en una ciudad donde los retrasos en infraestructura suelen convertirse en un problema estructural, nuevas alertas sobre irregularidades en proyectos de malla vial vuelven a poner en duda si estas intervenciones realmente están cumpliendo su objetivo.
La preocupación no es menor. En sectores estratégicos como Puente Aranda —clave para la logística, la industria y la movilidad de carga—, los avances en la malla vial han estado bajo seguimiento constante por parte de la ciudadanía, que espera soluciones concretas frente al deterioro de las vías y la congestión diaria.
Es por ese motivo que recientes hallazgos fiscales encendieron las alarmas sobre el manejo de recursos públicos destinados a estas obras.
Las obras viales en Bogotá que están bajo la lupa de la Contraloría
La Contraloría de Bogotá anunció la apertura de procesos de responsabilidad fiscal por más de $1.439 millones relacionados con contratos de malla vial en la localidad de Puente Aranda, tras auditorías realizadas en los últimos dos años.
Estos hallazgos están vinculados a inconsistencias en contratos de obra pública y estudios técnicos que no se ejecutaron en su totalidad, lo que pone en evidencia posibles fallas en la planeación, ejecución y supervisión de proyectos clave para la movilidad urbana.
El ente de control también informó que adelantará una actuación especial de fiscalización sobre un contrato recientemente liquidado en la zona industrial, un punto crítico para la circulación de vehículos de carga y el desarrollo económico de la ciudad.
En los últimos años, la ciudad ha impulsado programas de renovación de malla vial con recursos locales y de valorización, buscando mejorar condiciones de movilidad. No obstante, estos proyectos han sido objeto de críticas recurrentes por retrasos, sobrecostos y baja calidad en algunas intervenciones.
La reciente intervención de la Contraloría se da precisamente en el marco de un seguimiento a estos contratos, incluyendo visitas técnicas a tramos específicos y diálogo con la ciudadanía, que ha manifestado inconformidades frente al estado de las obras.
Los procesos de responsabilidad fiscal se originan en dos hallazgos principales. El primero corresponde al contrato de obra pública No. 263 de 2022, donde se identificó un reconocimiento indebido por modificación de precios unitarios, lo que derivó en un mayor valor pagado.
El segundo hallazgo está relacionado con el contrato 319 de 2020, en el que se realizaron pagos por estudios y diseños de obras de malla vial que no fueron utilizados en su totalidad, generando un posible detrimento patrimonial.
Ambos casos involucran recursos del Fondo de Desarrollo Local, lo que implica un impacto directo sobre inversiones destinadas a mejorar la infraestructura urbana.
El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, señaló que: “Detrás de cada hallazgo hay una realidad: obras que se demoran, recursos que no se aprovechan completamente, decisiones que afectan la calidad de vida de la gente”.
Más allá del impacto fiscal, estas irregularidades tienen implicaciones directas en la competitividad de Bogotá. La calidad de la infraestructura vial es un factor determinante para sectores como logística, comercio e industria, especialmente en zonas como Puente Aranda.
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Retrasos o deficiencias en estas obras no solo afectan la movilidad de los ciudadanos, sino también los costos operativos de las empresas, los tiempos de entrega y la eficiencia de la cadena de suministro.