Aval Banca de Inversión se sumó al megaproyecto turístico y comercial que tendrá Cartagena para lograr cierre financiero

A mediados del año pasado se anunció Kristal Mall Cartagena, un proyecto que se perfila como el shopping resort más grande de Latinoamérica, con un hotel con 180 habitaciones, zonas de salud y belleza, así como dos desarrollos residenciales.
Esta construcción de Arquitectura y Concreto tendrá una oferta comercial de gran escala con servicios de salud y bienestar, hotelería, oficinas y otros usos, así como una laguna artificial de más de 20.000 metros cuadrados.
Como parte de la preparación para su cierre financiero, Aval Banca de Inversión se vinculó al proyecto con un rol clave, liderando la estructuración financiera y acompañando las estrategias para el levantamiento de capital, así como la consolidación de aliados.
Según se informó, esta operación financiera se estima en un monto entre los $700.000 millones y $800.000 millones y está alineada con las necesidades de la obra.
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Así será Kristal Mall Cartagena
Luis Carlos Sarmiento, presidente de Aval Banca de Inversión, afirmó que acompañar la estructuración de Kristal Mall Cartagena es una apuesta estratégica.
“Este proyecto no solo representa una iniciativa con un potencial de valorización excepcional y un modelo de negocio atractivo, sino que también es un referente continental por su visión de largo plazo y ubicación privilegiada», indicó.
El proyecto ya ha completado exitosamente hitos clave en planeación, diseño, estructuración comercial y vinculación estratégica.
Con la entrada de Aval Banca de Inversión, Kristal Mall Cartagena da inicio formal a una etapa orientada al cierre financiero y la ejecución integral bajo los más altos estándares.
Alejandro Martínez, gerente de gestión de activos de Arquitectura y Concreto, destacó la importancia de esta colaboración: «La participación de una entidad con el reconocimiento y la trayectoria de Aval Banca de Inversión en Kristal Mall Cartagena es una señal contundente al mercado sobre la solidez, madurez y el enorme potencial de este proyecto”.
Contempla una primera etapa con más de 70.000 metros cuadrados de zona comercial y se estima un área arrendable de aproximadamente 65.000 metros cuadrados, distribuidos entre 250 y 300 locales. Asimismo, se prevé la generación de 800 a 1.000 empleos directos en obra.
Este proyecto se encuentra ubicado en Azul de Arenas, al norte de Cartagena, en la intersección de la Vía al Mar con la Ruta 90, frente a Manzanillo del Mar.