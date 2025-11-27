Aval Banca de Inversión estructurará cierre financiero para nuevo estadio de Bogotá: así avanza el megaproyecto

Sencia dio a conocer que Aval Banca de Inversión será el estructurador financiero de uno de los proyectos de renovación urbana más ambicioso del país, un complejo que incluye el nuevo estadio de Bogotá y varias unidades de desarrollo urbano.
Con esta designación, se inicia formalmente el proceso de cierre financiero con el que se fortalece la búsqueda de los fondos requeridos para la ejecución del proyecto.
Producto de las acciones adelantadas por Aval Banca de Inversión, el proyecto ha recibido respuestas del sondeo de mercado de la banca local, por un valor que supera 2,3 veces las necesidades de deuda del proyecto. Este nivel de demanda en un entorno macro retador, confirma la solidez del modelo de negocio y el atractivo de esta Asociación Público Privada (Sencia – IDRD) para la banca y los inversionistas institucionales.
Como estructurador financiero, Aval Banca de Inversión lidera una revisión integral en los frentes técnico, comercial, legal, financiero y de seguros, asesorando a Sencia en su estrategia y modelo económico de costos, ingresos, CAPEX, OPEX y estructura de capital, así como articulando las necesidades contractuales requeridas por financiadores y aportantes de capital.
Aval Banca de Inversión, a su vez, cuenta con la participación de firmas internacionales para la validación de dicho proyecto: JLL, Infrata, PwC, Marsh y Cuatrecasas.
En el marco del proceso liderado por Aval Banca de Inversión, presidida por Luis Carlos Sarmiento Carvajal, las debidas diligencias adelantadas por los asesores externos indican que el riesgo del proyecto está adecuadamente evaluado. Dicho análisis refleja la disciplina técnica detrás de Sencia, que cumple estándares internacionales, generan confianza en el mercado y permitirá hacer realidad este gran proyecto.
Para Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, la selección de Aval Banca de Inversión marca un punto decisivo en la ruta hacia el cierre financiero y confirma la madurez de un proyecto concebido para transformar el entorno urbano, dinamizar la economía y entregarle a Bogotá un ecosistema de experiencias infinitas que esté a la vanguardia de las tendencias globales, con ingeniería de primer nivel y un profundo compromiso con la sostenibilidad.
