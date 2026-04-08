Uno de los carros más recordados por los colombianos vuelve, pero con varios cambios: esto es lo que se sabe 

El regreso de un nombre que marcó a toda una generación de conductores en Colombia comienza a tomar forma, pero no como muchos lo recuerdan. Chevrolet revive el Sonic, un modelo de carro que durante años ocupó un lugar clave en el segmento subcompacto, aunque ahora lo hace con una propuesta que cambia por completo su esencia y posicionamiento en el mercado.
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El anuncio ha despertado expectativa no solo por la nostalgia asociada al vehículo, sino por el rumbo que tomará esta nueva etapa. Y es que, aunque el nombre permanece, lo que viene detrás representa una transformación estratégica para la marca en América Latina, comenzando por Brasil como su primer mercado.
Un modelo de carro que marcó una época en Colombia
El Chevrolet Sonic llegó a Colombia a finales de 2012 como el sucesor natural del Aveo, uno de los vehículos más vendidos en el país durante años. Su propuesta buscaba elevar el estándar dentro del segmento subcompacto, con un enfoque más moderno, juvenil y con mejores prestaciones.
Equipado con un motor de 1.6 litros capaz de generar 115 caballos de potencia, el Sonic se ofrecía en versiones hatchback y sedán, importado principalmente desde México. Su diseño, con líneas atrevidas y detalles como el tablero de instrumentos inspirado en motocicletas, lo diferenciaban claramente de sus competidores directos como el Mazda 2 o el Hyundai Accent.
Además, el modelo ganó reconocimiento por incorporar mejores estándares de seguridad frente a otros vehículos del segmento en ese momento, lo que reforzó su posicionamiento como una alternativa más sofisticada dentro de los compactos.
Sin embargo, los cambios en las preferencias de los consumidores comenzaron a jugar en su contra. La creciente demanda por SUV y crossovers redujo el interés en los sedanes y hatchbacks tradicionales, lo que llevó a que su producción se descontinuara progresivamente entre 2018 y 2020.
En Colombia, su lugar fue ocupado por modelos como el Chevrolet Sail, más enfocados en eficiencia y costo. Hoy, el Sonic sigue siendo un nombre vigente en el mercado de usados, con una base de usuarios que aún lo recuerda por su desempeño y diseño.
El Chevrolet Sonic regresa y ya se conocen detalles
El nuevo Chevrolet Sonic no será un hatchback ni un sedán. Según la información revelada por la propia compañía en Brasil durante una visita que hizo Valora Analitik a la planta de General Motors en el estado de Sao Paulo, el modelo regresa convertido en un SUV compacto con diseño tipo cupé, alineado con las tendencias actuales del mercado.
Este cambio responde a una estrategia clara: competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento en América Latina. El nuevo Sonic buscará posicionarse frente a modelos como el Volkswagen Nivus y el Fiat Fastback, dos referentes en esta categoría.
El vehículo estará construido sobre la plataforma GEM (Global Emerging Markets), la misma utilizada en modelos como el Onix y el Onix Plus, pero con actualizaciones tecnológicas. Según se ha conocido previo a su lanzamiento oficial en Brasil, el vehículo tendrá dimensiones de aproximadamente 4,23 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,53 metros de alto, ubicándose entre el Onix y el Tracker dentro del portafolio de Chevrolet .
En términos de diseño, se anticipa una estética más cercana a modelos eléctricos como el Equinox EV, con faros divididos y una línea más robusta.
Además, incorporará nuevas tecnologías de asistencia a la conducción bajo el sistema Chevrolet Intelligent Driving, reforzando su apuesta por seguridad y conectividad.
El lanzamiento del nuevo Chevrolet Sonic comenzará en el mercado brasileño, lugar donde la marca tiene cinco fábricas ademas de su moderno centro de pruebas de vehículos.
Además, en la página oficial de Chevrolet Brasil, los usuarios ya pueden registrarse para conocer los detalles de su lanzamiento, el cual se espera sea durante el segundo trimestre del año, es decir, entre abril y junio. Este país será clave para medir la recepción del modelo, dado su tamaño de mercado y relevancia para la estrategia regional de General Motors.
La producción se llevará a cabo en la planta de Gravataí (Rio Grande do Sul), un centro industrial estratégico para la compañía en América del Sur.
Chevrolet Sonic: lo que viene para Colombia y la región
Aunque el debut en Brasil está confirmado, la llegada a otros mercados de América Latina, incluyendo Colombia, aún no tiene fecha definida. Sin embargo, la estrategia histórica de Chevrolet en la región sugiere que su expansión será progresiva, dependiendo de la respuesta inicial y las condiciones de cada mercado.
Para Colombia, el regreso del Sonic podría representar una jugada interesante en un segmento donde la demanda por SUV compactos sigue creciendo, impulsada por factores como versatilidad, percepción de seguridad y valor de reventa.
El retorno del Chevrolet Sonic no es solo un movimiento nostálgico, sino una señal clara de cómo ha evolucionado la industria automotriz en la región. Pasar de un sedán subcompacto a un SUV cupé evidencia la transformación en las preferencias del consumidor y la necesidad de las marcas de adaptarse rápidamente.
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De cara al futuro, será clave observar no solo su recepción en Brasil, sino también su posicionamiento en precio, equipamiento y desempeño frente a competidores consolidados.
El nombre ya es conocido. Lo que está por verse es si esta nueva versión logrará replicar —o incluso superar— el impacto que tuvo en su primera etapa en Colombia.