Nueva y poderosa moto aterrizó en Colombia: Potente cilindraje, todo terreno y se compra desde $23.786

La motocicleta TVS Ronin 225 TD llega al mercado colombiano como una alternativa dirigida a los conductores que buscan un modelo versátil para desplazamientos urbanos y recorridos de mayor exigencia en carretera. La propuesta de la marca combina un diseño de inspiración clásica con soluciones tecnológicas y componentes orientados a mejorar la experiencia de conducción en distintos escenarios.
Este modelo adopta el concepto neo-retro, una tendencia que continúa ganando espacio entre los motociclistas que prefieren una apariencia diferenciada sin dejar de lado el rendimiento y la funcionalidad. La TVS Ronin 225 TD integra líneas modernas, acabados sobrios y detalles que buscan equilibrar la estética tradicional con las necesidades de movilidad actuales.
Uno de los aspectos más destacados de esta motocicleta es la incorporación de suspensión delantera invertida, un elemento que contribuye a mejorar la estabilidad y el control durante la conducción. Este sistema permite una respuesta más precisa al tomar curvas, reduce las vibraciones en superficies irregulares y favorece un comportamiento más equilibrado tanto en ciudad como en trayectos de carretera. La inclusión de este componente responde a la demanda creciente de motocicletas que ofrezcan mayor confort y desempeño dinámico.
Modos de manejo para distintas condiciones
La TVS Ronin 225 TD incorpora modos de conducción Urban y Rain, diseñados para adaptar el comportamiento de la motocicleta según las condiciones del entorno y el tipo de recorrido.
El modo Urban está orientado a los desplazamientos citadinos y busca ofrecer una respuesta equilibrada para facilitar la movilidad en medio del tráfico y los recorridos diarios. Esta configuración favorece una conducción más cómoda y controlada en escenarios de uso frecuente.
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Por otro lado, el modo Rain fue desarrollado para incrementar la seguridad en superficies húmedas o con menor adherencia. A través de ajustes específicos en la respuesta de la motocicleta, este sistema brinda mayor estabilidad y control durante condiciones climáticas adversas, un aspecto relevante para ciudades y regiones donde las lluvias son constantes.
En materia de conectividad, la motocicleta integra el sistema SmartXconnect, una aplicación exclusiva de TVS que permite enlazar el vehículo con dispositivos móviles. Mediante esta herramienta, los usuarios pueden acceder a información relacionada con el estado de la motocicleta y gestionar diferentes funciones desde el celular, fortaleciendo la interacción entre tecnología y experiencia de manejo.
Otro de los factores que busca posicionar este modelo dentro del mercado colombiano es su precio. La TVS Ronin 225 TD se encuentra disponible desde $13.999.999, una cifra con la que la marca pretende competir dentro del segmento de motocicletas de mediano y alto cilindraje.
Además, la compañía ofrece alternativas de financiamiento que permiten adquirir la motocicleta mediante pagos desde $23.786 diarios, una estrategia orientada a ampliar el acceso a este tipo de vehículos para usuarios interesados en un modelo con características tecnológicas, conectividad y capacidades para diferentes tipos de trayectos.