Motociclistas en Bogotá tendrán nuevo servicio gratis: Así podrá aplicar al beneficio

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en articulación con la Policía de Tránsito de la ciudad, anunció una nueva jornada gratuita de formación dirigida a motociclistas con poca experiencia en conducción. La iniciativa se desarrollará el sábado 23 de mayo en el barrio Villa del Río y hace parte de las estrategias implementadas por el Distrito para fortalecer la seguridad vial y reducir los índices de siniestralidad en la capital del país.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la convocatoria está enfocada principalmente en conductores que lleven dos años o menos manejando motocicleta. El objetivo central del curso es brindar herramientas prácticas y conocimientos técnicos que permitan mejorar las habilidades de conducción, prevenir incidentes en la vía y fomentar comportamientos responsables entre los actores viales.
La jornada se llevará a cabo entre las 7:30 de la mañana y las 12:00 del mediodía en la Calle 55 A Sur con carrera 67, específicamente en la bahía ubicada frente al salón comunal de Villa del Río. Las autoridades indicaron que los participantes deberán asistir con su motocicleta y presentar la licencia de conducción vigente al momento del ingreso. Asimismo, recordaron que los cupos disponibles son limitados, por lo que recomendaron realizar la inscripción previamente.
El curso incluirá espacios teóricos y prácticos relacionados con conducción preventiva, normatividad de tránsito y seguridad vial. Entre los temas programados se encuentra el análisis de la accidentalidad que involucra motociclistas en Bogotá, con énfasis en las principales causas de los siniestros, los errores más frecuentes en la conducción y las consecuencias derivadas de estos hechos.
¿Qué beneficios obtendrán los motociclistas que participen del curso gratuito?
Durante la capacitación, los asistentes también recibirán información sobre normas nacionales y distritales de tránsito, tipos de sanciones económicas, causales de inmovilización de vehículos y obligaciones relacionadas con la revisión técnico-mecánica. Del mismo modo, se desarrollará un módulo enfocado en el reconocimiento de señales viales y en la importancia de respetar las disposiciones establecidas para la movilidad segura en la ciudad.
Recomendado: Venta de motocicletas en Colombia creció 40,69 % en abril, pero tuvo leve descenso en comparación con marzo
Otro de los componentes de la jornada estará enfocado en el uso adecuado de los elementos de protección personal. En este espacio se explicarán las características que debe cumplir un casco certificado, los diferentes tipos de protección disponibles y las recomendaciones para garantizar un uso correcto de estos implementos.
La programación también abordará factores de riesgo frecuentes en las vías, maniobras peligrosas, percepción de velocidad y técnicas de conducción defensiva. Además, se compartirán conceptos relacionados con los sistemas activos y pasivos de las motocicletas, prácticas de eco conducción y recomendaciones para realizar un adecuado alistamiento preoperacional antes de iniciar cualquier recorrido.