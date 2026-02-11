Motociclistas tendrán nueva alternativa de cambio tras modificación que harán a motos en Colombia

El sector de motocicletas en Colombia anunció, de manera anticipada, la incorporación total de tecnologías de seguridad activa en los vehículos nuevos que hoy se comercializan en el país.
Se trata de un avance relevante en un contexto marcado por la alta participación de motociclistas en las cifras de accidentalidad vial. Según la Cámara de la Industria de la Motocicleta de la ANDI, el objetivo central es disminuir el número de fallecidos y lesionados mediante mejoras técnicas que ya son estándar en otras regiones del mundo.
En entrevista con Valora Analitik, Iván García, director de la Cámara, explicó que el compromiso no surgió únicamente por exigencias regulatorias, sino por una decisión conjunta de fabricantes, ensambladores e importadores que también se encuentran en Colombia, firmando una importante alianza para dar mayor seguridad a los nuevos vehículos que circulan en el país.
“La industria de motocicletas en Colombia ha estado históricamente comprometida con la seguridad vial. Entendiendo las mejoras tecnológicas adoptadas en el mundo para reducir la siniestralidad, tomamos la determinación voluntaria de incorporarlas en el país”, señaló García.
El principal anuncio es que el 100 % de las motocicletas nuevas vendidas en Colombia ya integra sistemas avanzados de frenado. Dependiendo de la cilindrada, los modelos incluyen frenos ABS (sistema antibloqueo) o CBS (frenado combinado), tecnologías que evitan la pérdida de control en situaciones de emergencia.
“Hoy podemos afirmar que todas las motocicletas importadas, ensambladas y comercializadas en Colombia incorporan sistemas de frenado avanzado, tal como ocurre en Europa”, indicó el directivo.
A estos sistemas se suman dos elementos adicionales. El primero es la iluminación permanente diurna (DRL), que impide apagar la luz delantera y mejora la visibilidad del conductor ante otros actores viales.
“No solo se trata de que el motociclista vea mejor la vía, sino de que sea visto por los demás”, afirmó García.
El segundo componente es el uso de llantas certificadas, diseñadas para ofrecer mejor adherencia y estabilidad. De acuerdo con la industria, la combinación de frenos avanzados, luces permanentes y neumáticos certificados corresponde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para países en desarrollo.
¿Cómo generar una renovación de motocicletas para quienes tiene modelos antiguos?
Uno de los retos es que millones de motociclistas aún circulan con vehículos antiguos que no poseen estas características. Sin embargo, la industria estima que la modernización será progresiva.
Recomendado: Motociclistas tendrán cambio histórico: hacen oficial decisión en seguridad que los beneficia
“Sabemos que la adopción es paulatina, pero con la tasa de renovación actual creemos que en cuatro o cinco años la mayor parte del parque de motocicletas contará con estas tecnologías”, aseguró el director de la Cámara.
Para acelerar ese proceso, las marcas están implementando planes de retoma —entrega de la moto usada como parte de pago— y esquemas de financiación. La estrategia busca superar la principal barrera de acceso: la capacidad económica de los compradores.
La motocicleta es el principal medio de transporte de millones de hogares de ingresos medios y bajos. Más del 90 % de los usuarios pertenece a los estratos 1, 2 y 3, y cerca de la mitad requiere crédito para adquirir un vehículo.
“Hay tasas diferenciales, bonos de descuento y programas de financiación para facilitar que los usuarios actualicen su motocicleta”, explicó García.
En consecuencia, una persona puede acudir a un concesionario y acceder a un crédito con condiciones más flexibles para comprar una moto con mayores estándares de seguridad.
¿Qué campañas de prevención en seguridad habrá para el 2026?
El sector también fortalecerá la pedagogía vial. Para 2026, la Cámara de la Industria de la Motocicleta invertirá más de $1.100 millones en programas de prevención.
Entre ellos se encuentra Movemos Colombia, comunidad digital que reúne a más de 110.000 motociclistas, y el relanzamiento de la campaña “El destino es volver”.
“Estamos invirtiendo más de $30 millones mensuales en pauta para que el mensaje llegue a todo el país. Lo más importante cuando alguien sale a la calle es regresar a casa”, dijo García.
La estrategia se concentra en redes sociales y creadores de contenido, canales donde la audiencia motociclista tiene mayor presencia.
Para la industria, la reducción de la accidentalidad no depende únicamente del vehículo, sino también del comportamiento del conductor.
“Queremos que el mensaje llegue a los 32 departamentos. Donde haya un motociclista, debe llegar la idea de que el objetivo siempre es volver”, concluyó el directivo.
La apuesta combina tecnología, financiamiento y educación vial. Si la renovación del parque se cumple en los próximos años, el país podría experimentar un cambio estructural en la seguridad de uno de los medios de transporte más utilizados por los colombianos.