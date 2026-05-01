Venta de motocicletas en Colombia creció 40,69 % en abril, pero tuvo leve descenso en comparación con marzo

El mercado de motocicletas en Colombia registró un comportamiento favorable durante abril de 2026, según el informe más reciente elaborado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco. Los datos muestran una expansión relevante frente al mismo mes del año anterior y evidencian una demanda sostenida en distintas zonas del país.
En abril se matricularon 113.602 motocicletas nuevas, lo que representa un incremento del 40,69 % en comparación con abril de 2025. Este resultado consolida la tendencia de crecimiento observada en los últimos meses y responde, en parte, a la búsqueda de soluciones de movilidad más asequibles, así como al uso intensivo de estos vehículos en actividades laborales y de reparto.
A pesar del crecimiento interanual, el análisis frente al mes inmediatamente anterior muestra un ajuste moderado. En comparación con marzo de 2026, las matrículas registraron una variación de -4,06 %, lo que sugiere una corrección en el ritmo de compra tras el dinamismo evidenciado durante el primer trimestre del año. Este comportamiento, sin embargo, no altera la tendencia general del mercado.
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En el acumulado entre enero y abril de 2026, el sector reporta un crecimiento del 37,09 %, indicador que confirma la solidez de la industria en el contexto nacional.
En cuanto a la participación por marcas, Bajaj encabezó el mercado durante abril con una cuota del 17,95 %. Le siguieron Suzuki y AKT, que también mantuvieron una presencia destacada en las preferencias de los consumidores.
Desde el punto de vista territorial, los mayores volúmenes de registro se concentraron en Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. En estas regiones, municipios como Sabaneta, Funza y El Cerrito sobresalieron por su nivel de matrículas.