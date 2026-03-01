Bajaj, Honda y Suzuki se consolidan como las marcas de motos más vendidas en Colombia

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco presentaron el informe de registros de motocicletas nuevas en el país durante el mes de febrero de 2026, el cual arrojó que durante ese periodo se vendieron 109.606 motos.
En ese mes, dicho registro experimentó un crecimiento del 36,06 % comparado con el mes de febrero del año 2025.
Por su parte, el crecimiento comparándolo con el mes de enero de 2026 fue de 14,53 %.
La tendencia de compra de motocicletas nuevas se orientó en el segmento de cilindrada entre 101CC y 125CC, con un 47,74 %, seguida por el segmento entre los 151CC y 200CC (26,60 %).
Las marcas Bajaj (18.803), Honda (16.483) y Suzuki (15.567) lideraron el ranking de marcas más registradas en el país durante el mes de febrero de 2026.
Mientras que la marca Honda es la que más crece dentro del top 8 en el periodo comparado febrero 2025 vs febrero 2026, con un 78,68 %, seguida de Hero (64,71 %) y Bajaj (45,42 %).
El top 3 de departamentos con mayores registros en el país durante febrero de 2026 fueron Cundinamarca (18,50 %), Antioquia (17,37 %) y Valle del Cauca (10,79 %).
En su conjunto, estos tres representan el 46,67 % del total del mercado de motocicletas del territorio nacional.
Finalmente, el top 3 de municipios con más registros de motocicletas nuevas durante febrero de 2026 se compone de: Sabaneta (Antioquia) 9.594 (8,75 %), Funza (Cundinamarca) 7.069 (6,45 %) y El Cerrito (Valle del Cauca) 5.938 (5,42 %).