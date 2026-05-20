El grave error que cometen muchos colombianos al retirar sus ahorros y les hace perder millones de pesos

Imagínese que le surge una emergencia, quiere comprar casa, pagar un estudio o arrancar un negocio y necesita $150 millones ya mismo. Lo primero que se le viene a la mente es mirar su fondo de pensiones voluntarias y retirar sus ahorros.
Parece la salida más fácil, ¿verdad? Pues piénselo dos veces, porque ese impulso podría costarle una pequeña fortuna en impuestos y rendimientos perdidos.
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En mayo de 2026, las necesidades de bolsillo siguen apretando a los colombianos, pero la forma de buscar soluciones financieras dio un giro total. En lugar de romper el marranito y desarmar sus inversiones antes de tiempo, cada vez más personas están aplicando una jugada maestra que los inversionistas corporativos y sofisticados usan desde hace años: pedir un crédito utilizando su propio ahorro como respaldo.
A esta tendencia de «deuda inteligente» se sumó Skandia con el fortalecimiento de su línea Créditos Impulso, una alternativa pensada para obtener dinero en efectivo de forma inmediata sin tocar un solo peso de su estrategia patrimonial de largo plazo. Lo mejor de todo es que permite financiarse con una tasa de interés que se ubica bastante por debajo de lo que ofrece el mercado de crédito tradicional.
Retirar sus ahorros: el golpe al bolsillo que muchos no tienen en cuenta
Retirar la plata de sus fondos de inversión para cubrir un gasto temporal tiene un costo oculto que la mayoría de la gente no ve hasta que es demasiado tarde. Al sacar el dinero, usted no solo deja de ganar los rendimientos del mercado, sino que sufre un golpe directo por el lado de los impuestos, perdiendo de inmediato los beneficios tributarios que la ley le da a este tipo de ahorros.
Aquí es donde entra la magia de la deuda inteligente: en lugar de sacar el capital, usted lo deja quieto produciendo ganancias dentro del fondo y lo usa como una garantía ante la entidad financiera. Así, en un solo movimiento, su dinero sigue trabajando para su futuro, usted mantiene sus beneficios frente a la DIAN y accede a recursos frescos con condiciones muy favorables.
Para entender el impacto real de esta estrategia en el presupuesto diario, un análisis financiero elaborado por Skandia ilustra el escenario con números muy claros. Si usted necesita $150.000.000 netos, estos son los dos caminos que puede tomar según las proyecciones de la entidad:
Si decide retirar el dinero de su fondo voluntario, el análisis de Skandia muestra que para que le queden los $150 millones libres tendrá que pedir un retiro total de $180.000.000. ¿Por qué? Porque la retención contingente le quitará de entrada $39.600.000 y, sobre los rendimientos a retirar ($14.400.000), le aplicarán una retención en la fuente de $1.008.000.
Al final, el costo financiero de ese retiro es de $40.608.000. A eso súmele que su dinero dejará de producir, lo que según Skandia significa perder otros $12.000.000 aproximados en ganancias futuras.
En cambio, si usted pide el Crédito Impulso por esos mismos $150.000.000, su ahorro se queda intacto. Por este préstamo usted pagará un total de $26.700.000 en intereses.
Al restar lo que le cuesta el retiro ($40.608.000) menos lo que paga por el crédito ($26.700.000), la diferencia a su favor calculada por Skandia es de exactamente $13.908.000. Quien se apalanca termina con más plata en el bolsillo porque los intereses son más baratos que los impuestos y su capital sigue activo produciendo.
Esta solución de libre inversión está diseñada para ser muy flexible: ofrece un plazo de hasta 360 días para pagar, permite hacer abonos o prepagos anticipados sin ninguna penalización o sanción, y maneja una tasa fija semanal por debajo de lo que cobran los bancos tradicionales.
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Los voceros del mercado confirman que este producto lo están buscando mucho las personas con ahorros consolidados, ejecutivos vinculados a fondos corporativos y ciudadanos que simplemente quieren organizar sus deudas actuales bajo mejores condiciones de juego.
Luz Helena Muñoz, vicepresidenta de Producto de Skandia, explicó que los clientes de hoy analizan las cosas de manera más estratégica. Ya no se trata de salir corriendo a buscar cualquier préstamo inmediato, sino de encontrar opciones coherentes que protejan el patrimonio familiar.
Según Muñoz, un crédito bien utilizado ayuda a ordenar la caja del mes y a aprovechar oportunidades de negocio sin poner en riesgo el futuro financiero.
«El crédito debe evaluarse dentro del panorama financiero completo de cada persona. Bien utilizado, ayuda a ordenar caja, proteger inversiones y aprovechar oportunidades sin comprometer el futuro», agregó Muñoz.