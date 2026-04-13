Multinacionales suizas invierten más de US$9.800 millones en Colombia: ya generan 14.000 empleos 

Las multinacionales suizas volvieron a mover ficha en Colombia. En cuestión de meses, compañías como Holcim, Hitachi Energy y Sika anunciaron millonarias inversiones, adquisiciones y expansiones que reconfiguran su presencia en sectores clave de la economía.
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No se trata de anuncios aislados. Detrás de estos movimientos hay una tendencia más amplia: el capital suizo ya acumula cerca de US$9.800 millones en el país en la última década, consolidando a Suiza como uno de los principales inversionistas europeos en Colombia .
La inversión suiza crece sobre lo construido por multinacionales en la última década
El rasgo común de los anuncios recientes es que no corresponden a nuevas entradas al mercado, sino a ampliaciones de operaciones existentes.
Las empresas suizas que están invirtiendo en Colombia ya conocen el entorno local y están aumentando su exposición en sectores estratégicos. Este tipo de inversión tiene un impacto distinto: no explora, escala.
Hoy, estas compañías generan cerca de 14.000 empleos directos en el país y operan dentro de un ecosistema empresarial articulado, en buena parte, por la Cámara de Comercio Colombo Suiza (SwissCham Colombia), que agrupa a unas 50 firmas.
Holcim apuesta por ganar escala en construcción
El movimiento más relevante en términos de tamaño proviene de Holcim.
La compañía anunció en marzo de 2026 un acuerdo para adquirir parte de las operaciones de Cemex en Colombia. La transacción le permitiría incorporar ventas netas adicionales por alrededor de US$360 millones anuales y ampliar su red con más de 20 centros de producción .
El impacto es directo sobre el sector de materiales de construcción, un segmento altamente ligado al ciclo económico y a la inversión en infraestructura. La jugada apunta a consolidar escala en un mercado que, pese a su volatilidad, sigue siendo estructural.
La apuesta de Hitachi: inversión con vocación exportadora
En el frente industrial, Hitachi Energy confirmó una inversión de US$80 millones en su planta de Dosquebradas, Risaralda.
El proyecto contempla modernización tecnológica, ampliación de infraestructura y fortalecimiento de capacidades de prueba entre 2026 y 2027 .
Pero el foco no está solo en Colombia. La planta hace parte de cadenas globales de suministro, con Norteamérica como uno de sus principales destinos. Esto posiciona al país como plataforma exportadora en el sector energético.
La expansión también tiene efectos en empleo: se proyectan 150 nuevos puestos directos y 500 indirectos.
Sika fortalece su presencia regional
Sika completa el bloque de inversiones con la apertura de su sexta planta en Colombia, ubicada en Palmira.
La nueva instalación busca mejorar tiempos de entrega y disponibilidad de productos en el suroccidente del país, al tiempo que amplía su portafolio en soluciones para la construcción.
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El enfoque es claro: cercanía al cliente y mayor participación de mercado en una región clave para la dinámica industrial.
El embajador de Suiza en Colombia, Eric Mayoraz, señaló que “estas inversiones reflejan, por un lado, la confianza de las empresas suizas en el crecimiento económico y en el futuro de Colombia”.
Para SwissCham Colombia, el efecto no es solo financiero. Su director ejecutivo, Mario Reina, advierte que el impacto más relevante está en “la sofisticación del entorno empresarial”, especialmente en transferencia de conocimiento y desarrollo de proveedores locales.
El peso de Suiza en la economía colombiana no es marginal. Se trata del quinto mayor inversionista en el país, con una presencia concentrada en sectores que inciden directamente en la productividad: energía, infraestructura y materiales.