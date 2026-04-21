Poderosa marca de carros eléctricos aterrizó en Colombia: Busca competir con los grandes del mercado

Una nueva marca automotriz inició operaciones en Colombia con el propósito de posicionarse en un mercado cada vez más competitivo. Se trata de Geely, fabricante que llega con un modelo de negocio que contempla la apertura de concesionarios, talleres propios y una red de servicios orientada a respaldar su portafolio. La compañía proyecta comercializar más de 1.000 vehículos durante 2026, en línea con su estrategia de crecimiento en la región.
La apuesta de la marca se centra en la oferta de vehículos eléctricos, en coherencia con las tendencias globales de movilidad sostenible y la transición energética. Con esta iniciativa, busca contribuir al desarrollo del segmento de automóviles eléctricos en el país, un mercado que ha venido ganando participación en los últimos años. De acuerdo con la empresa, actualmente ya hay más de 350 unidades en circulación en Colombia, lo que representa un punto de partida favorable para consolidar su presencia.
En ese contexto, Geely considera que existen condiciones de mercado que permiten proyectar un crecimiento sostenido en la demanda de este tipo de vehículos, impulsado tanto por incentivos gubernamentales como por el interés de los consumidores en alternativas de transporte más eficientes y con menor impacto ambiental.
¿En qué ciudades del país tendrá operación la marca de carros Geely?
La operación de Geely en Colombia contempla una expansión progresiva a través de una diversos concesionarios respaldada por aliados estratégicos en las principales ciudades del país. En Medellín, la marca contará con el apoyo de Tao Motors; en Cali, su presencia estará acompañada por Massy Motors; mientras que en Bogotá operará de la mano de Big Mobility, entre otros socios comerciales.
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Esta red permitirá garantizar la comercialización de los vehículos, así como la prestación de servicios de posventa. En ese sentido, la compañía anunció que dispondrá de más de 10 talleres distribuidos en estas ciudades, con el fin de asegurar el mantenimiento y la atención técnica de los automotores.
A nivel internacional, la marca ha registrado resultados relevantes durante 2026, con la venta de más de 700.000 vehículos, cifra que evidencia su capacidad de producción y su posicionamiento en distintos mercados. Este desempeño respalda su intención de consolidarse como un actor relevante dentro de la industria automotriz en Colombia.