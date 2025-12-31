En entrevista con Valora Analitik, Nicolás Mejía, gerente de marca de Geely Riddara en Colombia, explica que la decisión no fue casual: el segmento de pick-ups tiene todavía una adopción muy limitada de vehículos eléctricos y un alto peso en actividades productivas, empresariales y de flotas.
¿Qué viene a aportar Geely Riddara al mercado colombiano?
Riddara llega con un único modelo, la RD6, pero con una propuesta definida: una pick-up desarrollada desde el inicio como eléctrica. No es una plataforma adaptada ni una conversión de un modelo existente, sino un vehículo pensado para integrar batería, tracción y capacidades off-road desde su diseño.
Según Mejía, el objetivo fue mantener los atributos que el usuario colombiano exige en este tipo de vehículos, capacidad de carga superior a una tonelada, arrastre cercano a tres toneladas y tracción 4×4, pero incorporando niveles de confort y equipamiento que amplían su uso más allá del trabajo pesado. La apuesta es atender tanto a usuarios productivos como a quienes buscan un vehículo de uso mixto.
¿Cómo se posiciona la marca frente a la llegada masiva de marcas chinas?
Mejía reconoce que el mercado colombiano atraviesa una rápida entrada de marcas de origen chino, muchas enfocadas en competir por precio. En el caso de Riddara, menciona que el enfoque es distinto: hoy no hay gran oferta de pick-ups eléctricas pensadas desde cero para ese segmento.
A esto se suma el respaldo del Grupo Geely, uno de los conglomerados automotores más grandes del mundo, con control sobre marcas como Volvo y Zeekr y participación accionaria en Mercedes-Benz. Para la marca, este respaldo es clave en un mercado donde el comprador evalúa con cuidado la solidez técnica y financiera de los nuevos actores.
Versiones, autonomías y durabilidad de la batería
La Riddara RD6 se comercializa en Colombia en tres versiones: 4×2, 4×4 Air y 4×4 Ultra. Las autonomías oscilan entre los 350 kilómetros en la versión de entrada y cerca de 425 kilómetros en las configuraciones 4×4, dependiendo del tipo de uso.
Uno de los puntos que más preguntas genera en el comprador es la batería. Mejía señala que está diseñada para soportar al menos 3.000 ciclos de carga, lo que equivale, en términos prácticos, a cerca de un millón de kilómetros recorridos. La garantía es de ocho años o 200.000 kilómetros para la batería y de cinco años o 100.000 kilómetros para el vehículo.
La operación en Colombia está a cargo de CasaToro, un actor con más de nueve décadas en el sector automotor. Para Riddara, este respaldo es determinante en un mercado donde la postventa suele ser una de las principales barreras para marcas nuevas.
En la primera etapa, la red contempla puntos de venta y servicio en Bogotá, Villavicencio, Ibagué, Cali, Bucaramanga y Cúcuta, con una expansión posterior hacia Medellín y la Costa Caribe. La compañía afirma contar ya con inventario de repuestos y una red técnica en crecimiento.
El foco: empresas y flotas
Aunque el cliente individual hace parte del mercado objetivo, la mayor expectativa está puesta en el segmento corporativo. Flotas empresariales, compañías de servicios públicos y empresas de telecomunicaciones aparecen como los primeros interesados, no solo por los menores costos operativos, sino también por los beneficios tributarios y los compromisos en materia de sostenibilidad.
En el mediano plazo, la marca espera complementar su portafolio con versiones híbridas enchufables, orientadas a usuarios que necesitan mayor autonomía sin depender exclusivamente de la carga eléctrica.