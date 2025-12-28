La industria automotriz en Colombia atraviesa un momento que pocos anticipaban a inicio de año. Desde la perspectiva de General Motors, el mercado no solo se recuperó, sino que lo hizo con la fuerza suficiente para cambiar las proyecciones y reactivar decisiones de inversión, expansión y portafolio.
En conversación con Valora Analitik, Juan David Rosero, Country Head de la compañía en el país, asegura que 2025 marcó un quiebre positivo para el sector y que Colombia empieza a consolidarse no solo como mercado, sino como centro estratégico regional dentro de la operación de Chevrolet.
¿Cómo ve hoy el comportamiento del mercado automotor en Colombia?
Lo primero que diría es que la industria sorprendió al alza. Solo en el tercer trimestre estuvimos muy cerca de las 70.000 unidades vendidas, con crecimientos superiores al 40 % frente al mismo periodo del año pasado.
Hoy estamos proyectando que la industria cierre alrededor de 255.000 unidades. Ese número no estaba en el radar de nadie. Arrancamos el año pensando en un mercado de 210.000 o 215.000 vehículos y hoy hablamos de un crecimiento cercano al 26 % o 27 % frente a 2024. Eso cambia completamente la lectura del sector.
¿Qué explica que el mercado haya superado todas las proyecciones?
Aquí confluyeron varios factores al mismo tiempo. Uno muy relevante ha sido la dinámica de buses y camiones, que tuvo un comportamiento muy positivo y empujó buena parte del crecimiento.
Otro jalonador clave han sido las ventas corporativas, el B2B. Vimos empresas renovando flotas, grandes clientes y rentadoras actualizando vehículos, lo que reactivó decisiones que estaban represadas.
En el retail también hay señales claras de recuperación. El consumidor volvió a ver el vehículo como un activo necesario y funcional. En nuestro caso, aspiramos a que ocho de cada 100 vehículos vendidos en Colombia sean Chevrolet, lo que nos llevaría a crecer cerca de 10 % frente al año anterior.
¿Qué tan determinantes han sido los lanzamientos y la apuesta por eléctricos?
Han sido absolutamente determinantes. Este año realizamos siete lanzamientos que nos devolvieron relevancia de marca y dinamismo comercial. Renovamos Onix, Tracker, Tahoe y Traverse, pero los grandes protagonistas han sido Spark EUV y Captiva Electric.
Con Spark EUV dimos un mensaje muy fuerte al mercado: hoy es top 3 entre los eléctricos más vendidos en Colombia y en solo dos meses superamos las 300 unidades. Eso demuestra que el consumidor colombiano está avanzando más rápido de lo que muchos pensaban hacia la movilidad eléctrica.
Captiva Electric, además, recoge un legado de más de 17 años en el país. Llega renovada en diseño, tecnología y seguridad, y fue el vehículo más vendido de la marca en el Salón del Automóvil.
A nivel global tenemos una visión clara: cero emisiones y cero accidentes. En Colombia lo estamos ejecutando con un portafolio equilibrado. Seguimos apostando por motores a combustión más eficientes, avanzamos fuerte en eléctricos y también entramos en la hibridación.
Un ejemplo es la Captiva híbrida, que puede ofrecer autonomías de hasta 1.100 kilómetros. Eso es muy relevante para un mercado como el colombiano, donde el usuario busca eficiencia sin sacrificar autonomía.
¿Qué expectativas tiene para 2026 y qué tan lejos está Colombia de su potencial?
Yo veo al mercado en una senda de crecimiento sostenido. Las variables macroeconómicas están alineadas: tasas de interés estables o a la baja, un dólar que cuando se ubica por debajo de $4.000 da más flexibilidad a la oferta, desempleo en niveles bajos y un PIB proyectado entre 2,5 % y 2,7 %.
Para 2026 no esperamos crecimientos tan altos como los de este año, pero sí un avance entre 7 % y 10 %. Eso pondría la industria entre 265.000 y 270.000 unidades.
Ahora, lo clave es entender que eso aún no es el techo. Colombia tiene un potencial estructural de 360.000 unidades o más. La recuperación que estamos viendo no es el punto final, es apenas un escalón intermedio.
¿Cuál es el rol de Colombia dentro de la estrategia regional de General Motors?
Colombia es absolutamente estratégica para nosotros. Hoy es la base del clúster Pacífico de General Motors, que agrupa a Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Desde aquí manejamos la estrategia comercial, pricing, forecast, distribución, flotas e incluso centros de ingeniería.
No es menor que decisiones para cinco países se tomen desde Colombia, especialmente en un contexto regional complejo.
¿Cree que se requieren más incentivos o cambios regulatorios?
Todo lo que ayude a dinamizar la industria es bienvenido. Chevrolet lleva más de 100 años en Colombia y siempre nos hemos adaptado a las regulaciones de seguridad y a los cambios normativos.
Estamos en diálogo permanente con los gremios y con el Gobierno para encontrar caminos que beneficien al sector. La recuperación que estamos viendo confirma que, con reglas claras y fundamentos macro estables, la industria automotriz colombiana todavía tiene mucho espacio para crecer.