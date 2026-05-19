Gobierno Petro tomó radicales medidas para evitar racionamiento por Fenómeno de El Niño: Esto se sabe

A través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el gobierno Petro tomó radicales medidas para evitar racionamiento por Fenómeno de El Niño, toda vez que los principales pronósticos señalan fuertes temporales de calor y temperaturas récord.
Según la Creg, el país avanza en la preparación de medidas regulatorias orientadas a fortalecer la confiabilidad y seguridad en la atención de la demanda de energía eléctrica del país, ante la posible ocurrencia del Fenómeno.
“De acuerdo con los análisis climáticos recientes y la información técnica disponible”, dado entonces que existen señales de una posible transición hacia condiciones más complejas de atender para el segundo semestre, el gobierno Petro tomó radicales medidas para evitar racionamiento por Fenómeno de El Niño.
“En nuestra más reciente sesión, desarrollada durante la jornada de hoy, aprobamos la publicación para consulta pública diversos Proyectos de Resolución, en los cuales se contemplan tres medidas permanentes y mecanismos de activación temporal orientados a atender escenarios de estrés energético asociados a condiciones hidrológicas críticas que pueden presentarse”, indicó el Director Ejecutivo (E) de la entidad, William Abel Mercado.
Gobierno Petro tomó radicales medidas para evitar racionamiento por Fenómeno de El Niño y esto es lo que hará
- Habilitación temporal de entrega de excedentes de energía al SIN: se plantean mecanismos para permitir que plantas de generación no despachadas centralmente
- Facilitación de entrada en pruebas de nuevos proyectos o ampliaciones: se propone flexibilizar temporalmente algunos requisitos para que proyectos de generación que aún no han iniciado operación comercial
- Medidas sobre usuarios no regulados conectados al Sistema de Transmisión Nacional: se contempla la suspensión temporal de los compromisos mínimos de consumo. Con esto se busca otorgar mayor flexibilidad operativa durante periodos de activación de las medidas
Aclara la disposición que estas propuestas solo entrarán en vigor si los análisis técnicos confirman riesgos para el suministro seguro y confiable de energía, asociados a condiciones hidrológicas adversas.
“De activarse, la Dirección Ejecutiva de la CREG lo comunicará mediante circular a través de sus canales oficiales. En un proyecto de resolución adicional, se incorpora una cuarta medida orientada a garantizar el suministro de energía durante el mantenimiento de la planta de regasificación de gas importado en la Costa Caribe”.
Dado que el gobierno Petro tomó radicales medidas para evitar racionamiento por Fenómeno de El Nilo, se buscan generar los incentivos necesarios para un uso eficiente del gas, sin comprometer la seguridad del suministro en la región.
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Finalmente, dice la Creg que se adopta la participación de la respuesta de la demanda en el mercado de corto plazo o bolsa de energía ofertando reducciones de consumo y recibiendo una remuneración por ello.