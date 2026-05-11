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Lo que pasará con las horas extra en Colombia por la nueva jornada laboral: ¿Le pagan más a los trabajadores?

La jornada laboral en Colombia se reducirá, desde este 15 de julio, hasta las 42 horas semanales.

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trabajadores en colombia
Imagen: Cámara de Comercio de Bogotá

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Según la ley vigente, las horas extra en Colombia por la nueva jornada laboral deben acoplarse al máximo permitido que cambiará desde el próximo 15 de julio.

Los trabajadores del país, desde mediados de julio, pasarán a trabajar un máximo de 44 a 42 horas semanales, último recorte aprobado por un proyecto de ley a través del Congreso.

horas extra en Colombia por la nueva jornada laboral
El cambio laboral en Colombia que impactará a millones de trabajadores y empresas. Imagen: Tomada cuenta oficial en X de la Cámara de Comercio de Bogotá

En el marco de las nuevas regulaciones, que se suman a las disposiciones de la reforma laboral, es fundamental entender lo que pasará con las horas extra en Colombia por la nueva jornada laboral.

Según la reforma, además de los pagos de más por horas extra trabajadas después de las 7:00 de la noche, o durante días de descanso o festivos, el límite establecido por la ley impone otras regulaciones.

¿Cambian las horas extra en Colombia por la nueva jornada laboral?

A pesar del recorte a las 42 horas, el límite permitido para trabajar de más por semana es de 12, lo que quiere decir que, al día, cada empleado podrá hacer hasta dos horas extra.

En caso de que un empleado cumpliera con ese límite, tendría una jornada semana del orden de las 54 horas, registros que deberán ser cuidadosamente llevados por la empresa con el respectivo reporte al empleado.

El hecho de cumplir con el límite más alto de las horas extra en Colombia por la nueva jornada laboral no implica que, por ejemplo, el trabajador no tenga el día obligatorio de descanso a la semana.

horas extra en Colombia por la nueva jornada laboral
Imagen: Prensa MinTrabajo

Recomendado: Jornada laboral en Colombia será una de las más cortas de América Latina en las próximas semanas

Al mismo tiempo, en ningún caso será posible que el empleador apruebe una reducción del salario por pasar de una jornada de 44 a 42 horas, pues la ley lo impide argumentando que la productividad aumenta, de hecho la hora valor sube.

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Tags: Jornada laboral
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